Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

Vuelco total en Colo Colo. Este martes se reunió nuevamente el directorio de Blanco y Negro para definir la salida de Jorge Almirón. Lo que permitirá el interinato para enfrentar los duelos ante Palestino y Universidad de Chile.

“Tito es una de las personas indicadas, es una persona que es el del club”, recalcó el presidente de la concesionaria. Por lo que su aparición sería por los próximos dos partidos.

ver también Mucho ojo: Filtran que renovación de Vidal en Colo Colo pende de un hilo justo en los peores días del King

Daniel Arrieta detalló que el bloque Vial no llegó hasta el Estadio Monumental para la reunión del martes. Por lo que, tras negarse a la citación del lunes, ahora solo decidieron asistir de forma telemática.

Lo que fue comentado en el programa Pelota Parada. “¿Eso no lo podían hacer ayer? Eso es no entender la urgencia del momento”, lamentaron en el programa de TNT Sports. Tras ello, se llegó a acuerdo para sacar finalmente a Jorge Almirón del puesto de entrenador por una cifra que bordea el millón de dólares. Por lo que el interinato comienza oficialmente desde la tarde de este martes 19 de agosto.

¿Quién reemplaza a Jorge Almirón?

Pero la sorpresa mayor vino después. Es que Héctor Tapia no asumirá en el cargo interino tal como lo indicó Mosa. Así lo reveló el periodista de TNT Sports. “Los jugadores ya están preparándose en el camarín. Pero me indican que no está Tito entre ellos“, adelantó.

Ante esto, minutos más tarde la bomba estalló. Es que dos históricos como Luis Pérez y Hugo González fueron los que finalmente asumieron el desafío de los próximos dos partidos ante Palestino y Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Tapia no asume y lo reemplazarán Luis Pérez y Hugo González

Ambos cuentan con el apoyo del plantel, incluso Arturo Vidal los ha postulado en más de una ocasión para ser los entrenadores de Colo Colo. El tema ahora es conocer cómo será el esquema y si les alcanzará con tres entrenamientos para revivir el plantel que viene prácticamente a los tumbos en este 2025.