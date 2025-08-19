Arturo Vidal vive su peor momento desde que volvió a Colo Colo. El divorcio entre la hinchada y el King es total, quedando graficado en las pifias que recibió el volante al ser sustituido en la humillante derrota por 4-1 ante Universidad Católica en el Monumental.

Y es que parte de la fanaticada ya no quiere ver más al bicampeón de América, asegurando que el equipo juega mejor cada vez que él no está, algo que se ve reflejado en el nivel del equipo en el último tiempo.

Pese a estos deseos, lo cierto es que Vidal está cerca de extender todavía más su estadía en el Cacique, esto por la renovación automática de contrato que tiene dependiendo de lo que juegue en esta temporada. Y ojo, que todavía falta un poco para que esto se aplique.

Los detalles que separan a Vidal de su renovación

De cuerdo a información entregada en La Tercera, Vidal renovará su contrato con los albos si juega la mitad de los 37 partidos de la temporada entre Copa Libertadores, Liga de Primera y la Supercopa.

Sumando todas estas competencias, el Rey Arturo solo suma 17 encuentros disputados, por lo que le restan todavía dos bregas para completar esta renovación automática. Si miramos el calendario, al Cacique le restan todavía diez partidos para bajar el telón de un año terrible.

Pese a que puede parecer poco dos partidos, lo cierto es que no es nada fácil de cumplir. Sin ir más lejos, las suspensiones han sido habituales en el volante, incluso cuando no juega, tal y como está por verse por el castigo que debería recibir tras su numerito en el Estadio Sausalito el pasado 10 de agosto.

Arturo Vidal jugó ante Universidad Católica uno de sus peores partidos en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Se como sea, lo cierto es que el bajón de Vidal en este 2025 ha sido evidente. Mientras en el 2024 jugó un total de 35 partidos con ocho goles y tres asistencias (en 2.753 minutos), en esta temporada apenas ha jugado 20 compromisos con dos tantos y una asistencia (en 1377’).

Además, está por llegar un nuevo DT tras la salida de Jorge Almirón, por lo que tendrá que saber ganarse un lugar en el equipo estelar de los albos. Por lo menos por rendimiento, está cuesta arriba poder lograrlo.

El próximo partido de Colo Colo

El Popular volverá al ruedo este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este partido será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.