Colo Colo no sabe de días tranquilos en este 2025. Al mal momento dentro de la cancha, lo que se reflejó con el agónico empate ante Everton, ahora se suma que Arturo Vidal podría sufrir un importante castigo por su minuto de furia.

El King se molestó con Felipe González por su comedido en el partido de este domingo en el Estadio Sausalito. A tal punto que lo esperó en la zona de camarines para reprocharle su comedido y el dudoso penal que cobró contra Sebastián Vegas.

“¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR”, indicó de entrada al toparse con el juez nacional. “Nos han cagado todo el año. Siempre la misma huea. Usen el VAR, para eso tienen la huea“, complementó molesto por cómo dejaron a Colo Colo sin un triunfo que podría ser clave a final de año.

Dichos que fueron sumados al informe arbitral por lo que ahora la preocupación se centra en lo que dictamine el Tribunal de Disciplina.

¿Cuánto partidos se pierde Arturo Vidal?

El tema que preocupa en Colo Colo ahora es si Arturo Vidal podrá estar en el próximo partido que será ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Lo que explicó con peras y manzanas Dani Arrieta en TNT Sports. “Arturo Vidal podría jugar perfectamente este partido del sábado”, informó el periodista en Pelota Parada.

Pero tras ello, dejó abierta la chance de que caiga un fuerte castigo sobre el King. “Ahora todo indica que será citado para este martes, y recibiría sanción. Lo podría significar un castigo ya para el partido de Colo Colo ante Palestino”, alertó.

Ante esto el panorama se complica ya que el Cacique en agosto además tiene el Superclásico a finales de mes. Por lo que de recibir más de una fecha de sanción, quedaría nuevamente fuera del duelo ante la U y que se disputará en el estadio Monumental.

