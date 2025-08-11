Es tendencia:
Colo Colo

¿Cuántos minutos le restan a Arturo Vidal para renovar automáticamente en Colo Colo?

Queda poco para que el King extienda su estadía en Colo Colo. Eso sí, no hay que cantar victoria, porque con Vidal nunca se sabe.

Por Jose Arias

Arturo Vidal es una carta esencial en Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTArturo Vidal es una carta esencial en Colo Colo.

Colo Colo está peleado con los puntos. El Cacique necesita de una buena actuación en la Liga de Primera, una performance categórica que permita renovar las esperanzas. Ojalá, sea con tres unidades adosadas.

Claramente, la oportunidad cae de cajón. El cuadro dirigido por Jorge Almirón enfrentará a Universidad Católica, el próximo fin de semana, en una nueva edición del Clásico– Ocasión perfecta para el Cacique para reivindicarse.

Sin embargo, no hay semana en la que Colo Colo no cause polémicas. Esta vez, nuevamente, Arturo Vidal fue el protagonista, pese a no vestirse de corto. El King encaró a los árbitros en el túnel del Sausalito y bien podría ganarse un castigo. Aunque, éste no correría para el duelo con la UC.

Polémico, querido y, probablemente, renovado: Arturo Vidal por otro período

Las polémicas de las que ha participado Arturo Vidal este año ya ni siquiera se pueden contar con los dedos de las manos. Sin embargo, hincha al que se le pregunte, está feliz con la presencia del King en el Cacique.

Y ahora podrá estar más feliz. Esto, porque Arturo Vidal está muy cerca de renovar automáticamente con Colo Colo. Para que ello suceda, el King debe sumar 35 minutos en el Clásico ante Universidad Católica, según consignó DaleAlbo.

De esta forma, Arturo Vidal renovará automáticamente, pues ya tendrá el 50% de los minutos que necesitaba, por cláusula, disputar para que esto sucediera. En la actualidad, el King suma 1.300 minutos.

Publicidad
El King está a prácticamente medio partido de renovar | Photosport

El King está a prácticamente medio partido de renovar | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

