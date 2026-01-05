Ñublense tuvo una compleja temporada donde no logró clasificar a ninguna de las competencias internacionales, escenario que busca cambiar para la próxima temporada, donde continúa buscando distintos refuerzos.

El equipo comienza un nuevo ciclo de la mano de Juan José Ribera, quien asumió como entrenador, y según revela Sabes Deportes, Diego Rojas, de Curicó Unido, tiene todo acordado para sumar a los Diablos Rojos esta temporada.

La carrera de Diego Rojas

El centrocampista de 30 años comenzó su carrera en Universidad Católica el 2012, para luego pasar por clubes como Everton, Palestino, Unión La Calera, Deportes Valdivia y San Luis.

Dando el salto fuera de Chile el 2022, donde fichó por el SJK de Finlandia. El 2024 regresa a territorio nacional donde se sumó a Curicó Unido.

Rojas milita actualmente en Curicó Unido. 16/07/2025 Felipe Zanca/Photosport

ver también Tras despedirse de Limache: El club que se mueve para fichar a Facundo Pons: “Está analizando la oferta”

Ñublense se refuerza para el 2026

La Longaniza Mecánica pasó por un complejo 2025, sin lograr uno de los objetivos principales que es la clasificación a uno de los grandes torneos; Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Ante esto, el cuadro ya comenzó a reforzarse dando un primer gran anuncio: El regreso de Manuel Rivera.

Publicidad

Publicidad

“El volante, con más de 100 partidos en los Diablos Rojos, volverá a vestir nuestros colores tras su paso por la Cuarta Región. ¡Bienvenido nuevamente a Chillán, Manu!”, anunció el club hace algunos días.

A él se suman las llegadas de refuerzos como Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González. Asimismo, el club selló la continuidad de Sebastián Valencia, Lorenzo Reyes, Osvaldo Bosso y Gabriel Graciani.

Entre las salidas, en cambio, se encuentra la de Patricio Rubio, experimentado delantero quien no renovó su vínculo con los Diablos Rojos. Tras no concretarse su llegada a Everton, según ADN Deportes, Unión Española es uno de los clubes que podrían quedarse con el fichaje del jugador que se encuentra libre.

Publicidad