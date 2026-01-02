El mercado de fichajes está en full movimiento y Ñublense es uno de los que clubes que comienzan a armar el platel con el que enfrentará la temporada 2026. La Longaniza Mecánica pasó por complejos momentos el 2025, donde terminó en la décima posición y no logró clasificar a ninguna competencia internacional.

El elenco de Chillán busca dejar atrás la temporada anterior, donde ya tendrían todo acordado para cerrar el fichaje del jugador argentino Franco Rami, de Belgrano de Córdoba. Con el equipo trasandino, el delantero no ha tenido la mejor de las etapas, por lo que salió a préstamo a Aldosivi.

Con el Tiburón, el jugador a disputado 19 encuentros y convirtiendo en 3 oportunidades. El medio Rincón del Rojo indicó que “el delantero argentino de 22 años, Franco Rami, está a una firma de ser nuevo jugador de Ñublense. El ‘9’ partirá a préstamo desde Belgrano para vestir la casaquilla de los Diablos Rojos de Chile. Muy pronto será oficial”.

Los detalles de la llegada de Franco Rami

El experto en mercado de pases, César Luis Merlo, señaló a través de sus redes sociales los detalles de la transferencia del jugador. “Después de su paso por Aldosivi, Belgrano lo cede a préstamo por un año y con opción de compra de US$350.000 por el 70%”.

La Longaniza Mecánica se fortalece para el 2026

Ñublense no tuvo el mejor año el 2025 y, por lo mismo, buscó refuerzos para este nuevo año, donde el primer gran anunció llegó de un conocido de los rojos, Manuel Rivera.

“El volante, con más de 100 partidos en los Diablos Rojos, volverá a vestir nuestros colores tras su paso por la Cuarta Región. ¡Bienvenido nuevamente a Chillán, Manu!”.

Al jugador se suman los fichajes de Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González. El club también selló la continuidad de dos de sus figuras: Sebastián Valencia y Gabriel Graciani.

Pero entre sus salidas, se encuentra la del experimentado delantero Patricio Rubio, que no fue renovado para esta temporada. Anotando el 2025, 6 goles y dando 4 asistencias, con 26 partidos disputados.

