Gustavo Costas vive momentos complejos en Racing, pues se lesionó el refuerzo estrella Valentín Carboni tras rotura de ligamento y la figura del equipo, el delantero Adrián Martínez, estará un mes de baja por un esguince de tobillo.

No solamente eso. También hace pocos días murió su suegro, por lo que viajó a su funeral en Paraguay y volvió a Argentina horas antes del duelo de la Academia ante Atlético Tucumán.

En conferencia de prensa, contó una anécdota. “Mi suegro antes de irse me dijo que quería una camiseta, le pregunté si de Maravilla, Sosa”, comenzó relatando al nombrar a las figuras de Racing.

“‘No, quiero la de Duván (Vergara)’, me dijo. Yo se la pedí para llevarla a la familia, tenía una gran relación con Duván. ‘Te la voy a dar pero con dos goles’. Y los cumplió”, comentó Costas.

Pizarro y Duván Vergara fueron dupla de ataque en Racing

Pizarro, el socio de Vergara en Racing

Vergara fue el socio de ataque de Damián Pizarro, que ni siquiera había debutado en su nuevo equipo. El técnico lo utilizó como titular ante Atlético Tucumán y respondió de buena manera, dándolo una asistencia.

Costas también habló de los que fueron los primeros minutos de Pizarro y por qué lo sustituyó en el entretiempo, tras su linda asistencia a Duván Vergara.

“Lo vi bien. La verdad, entró bien. Le falta todavía, pero fue el primer partido”, sostuvo para ir llevándolo poco a poco.

Incluso explicó que con su presencia, hay un cambio futbolístico en el equipo. “Ya no jugamos tanto al pelotazo. Incluso, no somos tan verticales como antes. Hay pocos equipos en el país que salgan jugando como lo hace Racing”, declaró.

Costas confía en el progreso de Racing

Costas agregó que “jugamos en una cancha difícil. Estoy contento por los chicos y por el apoyo que me dieron. En el fútbol argentino es muy difícil saber para qué estamos, pero siempre salimos a ganar”.

También dejó un consejo para los jóvenes formados en el club, el que puede caerle a Damián Pizarro que solamente tiene 21 años.

“A los juveniles hay que bajarles una conducta. No voy a regalarles la camiseta porque sí. Se tienen que ganar estar en Primera División”, sentenció Costas.

