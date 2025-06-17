Crear una cuenta en Betsson CL: pasos y requisitos

Te presentamos todos los detalles para que puedas utilizar la plataforma de este operador mediante el Betsson CL registro.

Todas las personas que realicen su Betsson registro podrán acceder a promociones , bonos de bienvenida y a una plataforma con una amplia variedad de mercados de apuestas deportivas y de casino. Te explicamos cómo abrir tu cuenta en el operador.

¿Cómo registrarse en Betsson? Guía paso a paso

Registrarse en Betsson es bastante sencillo pues el proceso para crear tu cuenta nueva no tiene mayores requisitos, incluso puedes aprovechar las ventajas de hacerlo utilizando el código promocional Betsson:

Ingresa a la web oficial de Betsson aquí Haz clic en la sección ‘Abrir Cuenta’ Completa el formulario con tus datos personales Ingresa el código promocional Betsson Finaliza presionando el botón ‘Abrir Cuenta’

Registrarse en Betsson desde la app

Los pasos para crear cuenta en Betsson app no difieren mucho respecto a hacerlo ingresando al portal oficial del operador en Chile. A continuación te explicamos cómo:

Ingresa a la web de Betsson Descarga la app Ingresa a la aplicación Presiona el botón ‘Abrir Cuenta’ Completa el formulario del Betsson registro Ingresa el código promocional Finaliza presionando el botón ‘Abrir Cuenta’

Requisitos para crear una cuenta en Betsson

Crear cuenta en Betsson es totalmente gratis. No hay intermediarios ni ningún tipo de tercero.

Simplemente ingresa al portal o a la app oficial del operador y podrás darte de alta en la plataforma.

Sin embargo, sí debes cumplir con otro tipo de normas requeridas por la casa de apuestas para que puedas disfrutar de todos los beneficios que esta tiene para ti. Entre ellos se encuentran:

Ser mayor de edad (18+)

Completar el formulario de registro

Verificar la cuenta

No tener previamente una cuenta

Aceptar los términos y condiciones

¿Por qué conviene registrarse en Betsson?

Para que puedas disfrutar de todos los beneficios que te entrega el operador es necesario registrarse. Tener una cuenta te llevará a desbloquear, entre otras características, el bono de bienvenida:

Bono de bienvenida Betsson: Luego de registrarte y al completar tu primer depósito podrás reclamar una bonificación en forma de apuesta gratis de $10.000 CLP al depositar y apostar al menos $20.000. Oferta de bienvenida para casino: Otro beneficio que puedes recibir es el paquete de bonos para el apartado de casino por hasta $400.000 CLP además de 200 giros gratis. Apuestas en casi 40 deportes: Son exactamente 36 deportes los que puedes aprovechar para realizar tus apuestas deportivas en diferentes tipos de mercados Miles de juegos de casino: Casi 600 Jackpots, más de 5000 tragamonedas y una amplia variedad de juegos disponibles en la plataforma. Apuestas en vivo: Aprovecha los mercados de apuestas deportivas en pre partido, y en vivo, incluso para utilizar tu bono de bienvenida. Otras promociones: Otra de las ventajas de registrarse en Betsson es acceder a otro tipo de ofertas y promociones después de utilizar el bono de bienvenida. Buen servicio al cliente: Contar con un buen departe servicio al cliente es clave a la hora de pensar en realizar el registro. En la sección de ayuda y mediante el chat en vivo podrás resolver todas tus inquietudes.

Condiciones del bono

Luego de registrarse en Betsson y de realizar tu primera recarga podrás reclamar el bono de bienvenida que ofrece la operadora a sus nuevos usuarios y valorado por las opiniones de Betsson.

Para liberarlo y convertir en real el dinero de la apuesta gratis que recibes por parte Betsson debes cumplir con los siguientes requisitos:

Promoción válida y exclusiva solamente para usuarios nuevos.

Los usuarios nuevos deben ser mayores de edad (+18) y ser residentes de Chile.

Para recibir el bono debes aceptar la recepción de la promoción en tu cuenta.

Cuentas con siete (7) días para reclamar el bono de bienvenida.

Como nuevo usuario debes realizar un depósito de al menos $20.000 CLP. Así recibirás la apuesta gratuita (freebet) de $10.000 pesos chilenos.

La apuesta gratis debes usarla en una jugada combinada pre-partido con cuota de 3.00 o superior. Entre tus pronósticos al menos uno debe ser de cuota 3.00.

La apuesta gratis producto del bono de bienvenida no podrá ser usada en pronósticos realizados mediante la opción de “Betbuilder” o ‘Crear apuesta’.

En caso de ganar tu apuesta gratis, recibirás en tu cuenta el valor de la ganancia sin el monto de la freebet.

Preguntas frecuentes

¿Cómo crear una cuenta en Betsson Chile?

De manera sencilla podrás realizar el Betsson registro ingresando al portal de la casa de apuestas. Haz clic en ‘Registrarse’ y llena el formulario. Termina el proceso y luego verifica tu cuenta.

¿Qué beneficios tiene registrarse en Betsson?

Crear una cuenta en Betsson te permite utilizar una plataforma con amplia experiencia en las apuestas en línea, con una gran variedad de posibilidades para jugar en deportes y casino, además de contar con bonos de bienvenida y muchas promociones adicionales.

¿Cómo se activa el bono de bienvenida Betsson?

Regístrate en Betsson y verifica tu cuenta. Durante el proceso de depósito elige el bono para deportes o casino y entonces completa la recarga. Libera el bono cumpliendo con los términos y condiciones.