Betsson App Chile: descárgala y conoce nuestras opiniones

Disfruta de tus juegos de casino y apuestas deportivas utilizando la Betsson app, una aplicación disponible en los sistemas operativos de iOS y Android.

La Betsson app está disponible para todos los usuarios que cuenten con celulares con sistema operativo iOS y Android. Descarga la app para apostar en deportes y juegos de casino en vivo. También podrás descargar el software para jugar y apostar en el apartado de Póker del operador.

Aspectos de la app Características Android Características iOS Descarga: requisitos del sistema No especificados por la .apk iOS 15.0 o superior – Tamaño 78.8 MB Características: funciones de la app Excelente Excelente Bonos y Promociones Muy buenos Muy buenos Experiencia de usuario Muy buena Muy buena Opiniones Muy buena Muy buena Código para nuevos usuarios Descarga la App Descarga la App

Características de Betsson App

Descargar la app es una posibilidad que tienen todos los usuarios sin importar el sistema operativo que tengas.

Puedes usarla desde dispositivos iOS y Android. Aun si la app no funciona en tu celular, puedes usar la plataformadesde el navegador web del dispositivo.

iOS 15.0 o superior Android no especificado Disponible en navegador web en cualquier dispositivo

Tomada de Betsson

Cómo descargar Betsson para iOS y para Android

Tanto en iOS como en Android deberás completar un proceso diferente para descargar la Betsson app.

En el caso de iOS, encuentra la aplicación en la Apple Store. Si tu dispositivo es Android, deberás hacer la descarga desde la web de Betsson.

No encontrarás la aplicación en la Play Store. En el portal está disponible una apk que debes descargar de la siguiente manera:

Ingresa a la página web Inicia sesión Haz clic en ‘App’ Elige descargar la app en el link Android Presiona ‘Descargar de todos modos’ Abre la app

Betsson app para descarga en iOS

La versión iOS está en la App Store. Instala el aplicativo tal y como lo haces con cualquier otro aplicativo:

Abre la App Store Busca ‘Betsson’ Haz clic en ‘Obtener’ Presiona el botón ‘Instalar’ Ingresa tu contraseña de Apple ID Dale clic al botón ‘Conectar’

¿Qué bonos están disponibles desde la app?

Una vez consigas crear tu cuenta de usuario e ingreses a la Betsson app, accederás a todas las bonificaciones disponibles en el operador.

El bono de bienvenida para deportes es una de las varias promociones que encuentras en la app. Se trata de una apuesta gratis de hasta $10,000 CLP que recibes así:

Ingresa a la app. En la sección de bonos elige usar la opción para deportes. Deposita mínimo $20,000 CLP. Realiza una apuesta desde $20.000 para obtener la apuesta gratuita de $10.000 CLP. La apuesta de requisito solo se tendrá en cuenta si es pre-partido con cuota desde 3.0. Esta deberá ser combinada y al menos una de las selecciones tendrá que ser de cuota mínima de 3.0. Tienes tres (3) días para utilizar tu apuesta gratis.

Fuente: Betsson Chile

Funciones y servicios de la app Betsson

La interfaz de la Betsson app es amigable y fácil de usar para apostar en juegos de casino y en deportes.

Disfruta de mercados y cuotas en los principales deportes y ligas a nivel mundial y las transmisiones en directo de deportes seleccionados.

Mercados y cuotas en deportes

Apuesta en más de 30 deportes con una amplia variedad de mercados y cuotas en fútbol, tenis o baloncesto, así como en los (eSports) o deportes de invierno.

La app te ofrece cuotas para la Champions League, La Liga, la Premier League y los torneos locales como la Liga y la Copa chilenas. También encuentra mercados en vivo para estos y más torneos de relevancia internacional.

Cash-out: controla las ganancias y limita las pérdidas

En la Betsson app también podrás encontrar la función ‘cash-out’ para cerrar una apuesta antes de que el evento termine para asegurar una ganancia o minimizar una posible pérdida.

Si lo consideras necesario, utiliza está función en los mercados de apuestas deportivas en Betsson disponibles.

Experiencia de usuario en Betsson Chile App

Ya sea que uses la aplicación de Betsson para iOS o para Android, podrás llevar a todo lugar tus apuestas deportivas y juegos de casino.

En ella podrás registrarte en Betsson, depositar y retirar, recibir bonos y promociones, apostar en deportes y en juegos de casino, contactar a servicio al cliente y mucho más.

No importa si usas Betsson para Android o iOS, la experiencia para el usuario es positiva pues tendrás toda la plataforma del operador en la comodidad de tu celular.

Opiniones de la aplicación de Betsson

La Betsson app es una buena herramienta disponible para todos los usuarios de esta casa de apuestas.

Si por alguna razón no logras instalarla, siempre tendrás la opción de ingresar a la plataforma desde el navegador web de tu dispositivo.

Lo que nos gusta ✅ Lo que no nos gusta ❌ Disponible para iOS y Android No está en Play Store de Android Bonos y promociones disponibles Archivo .APK Apuestas en vivo y streaming Sin especificaciones técnicas para Android Depósitos y retiros

Preguntas frecuentes