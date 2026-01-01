Universidad de Chile quiere dar el mayor golpe al mercado de fichajes y negocia con el delantero argentino Juan Martín Lucero, quien tiene un recordado paso por Colo Colo en 2022.

El Gato fue la máxima figura de los albos en el título conquistado en 2022 y tras ello se fue por la puerta chica del estadio Monumental, porque tomó una oferta de Fortaleza que rechazó Blanco y Negro, pese a tener contrato vigente con el Cacique.

Ahora el transandino está en el radar de los azules, que lo quieren sí o sí para que sea el reemplazante de Lucas di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, quienes se fueron de la U.

César Vaccia aprueba el arribo de Juan Martín Lucero a la U

El último título de torneo largo que ganó la U fue con el entrenador César Vaccia a la cabeza en el 2000, quien conversó con RedGol sobre la opción de Lucero al cuadro laico.

“En Colo Colo hizo una cantidad de goles impresionante, me parece que es un buen jugador. Es el típico centrodelantero que siempre nosotros hemos tenido. Es importante tener en el área un jugador con esas características”, dijo de entrada el estratega.

“No creo que su pasado en Colo Colo lo complique. Tenemos el ejemplo reciente de Matías Zaldivia, que venía de Colo Colo, declaró como colocolino y se ganó a la gente de la U con rendimiento. Lucero salió mal de Colo Colo, la gente de Colo Colo ya no lo quiere, porque prefirió la plata antes que continuar. No está identificado con el color blanco”, agregó.

Por último, César Vaccia indicó que le gustaría ver a Juan Martín Lucero con la camiseta de la U en la temporada 2026.

“Si llega espero que ande bien por el equipo. Me parece que es un buen nombre”, cerró.