Colo Colo

¿Dónde ver los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026? Confirman canal

Los albos viajarán a Uruguay para jugar una nueva versión del torneo desde el 10 de enero.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.

Colo Colo ya afina su regreso al trabajo pensando en la temporada 2026. El plantel se reunirá el 3 de enero para los exámenes médicos en Clínica MEDS y el 5 comenzará la pretemporada con entrenamientos en Pirque.

Posteriormente, el equipo de Fernando Ortiz viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. El Cacique fue el primer club confirmado en este torneo amistoso, donde también dirán presente U. de Concepción y Deportes Concepción.

La buena noticia para los hinchas albos, es que ya está la señal que transmitirá los partidos de Colo Colo en la competencia de pretemporada.

Señal confirmada para ver a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

Todos los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata tendrán transmisión asegurada y es que desde ESPN confirmaron que se podrán ver los encuentros a través de la señal de Disney+ en su Plan Premium (en Sudamérica).

Plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Fixture de Colo Colo en Serie Río de la Plata 2026

Te contamos cuál será la agenda del Cacique, que ya está definida con los duelos de los albos en el torneo, tienen la siguiente programación:

  • Jueves 15 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Olimpia (Paraguay), Estadio Luis Franzini, de Montevideo.
  • Domingo 18 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.
  • Miércoles 21 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)
