Arsenal se juega un partido clave, recibiendo al Aston Villa en el cierre de la primera rueda de la Premier League. El choque promete sacar chispas, ya que ambos equipos están metidos de lleno en la pelea por la cima del torneo.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan como líderes con 42 puntos y con un sólido registro como locales, donde todavía no conocen la derrota.

Por su parte, el Aston Villa encendido, que los sigue de cerca a solo tres unidades y atraviesa un momento soñado: suma 11 triunfos consecutivos en todas las competencias.

¿Dónde Chelsea vs. Aston Villa en Premier League?

El enfrentamiento entre Arsenal vs. Aston Villa por la fecha 19 de la Premier League se juega este martes 30 de diciembre a partir de las 17:15 horas de Chile en el histórico Emirates Stadium, Londres.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

¿Cuándo inicia y termina el mercado de fichajes de invierno en Europa?

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.

Tabla de posiciones Premier League 2025/26