Emiliano Martínez es uno de los arqueros destacados en la actualidad, aunque también es perseguido por más de alguna polémica. El propio arquero habló de su mayor defecto.

Parecía que la carrera del Dibu se hundía sin el más mínimo protagonismo, pero por lesiones de compañeros comenzó a jugar en Arsenal recién en 2020, fue traspasado a Aston Villa, se transformó en figura y llegó a la selección de Argentina. El resto es historia y hoy es el actual campeón del mundo.

La confesión de Dibu Martínez

En el periodo de las fiestas de fin de año, Emiliano Martínez se dio el tiempo de tener una conversación con DSports. Ahí el arquero hizo variadas confesiones de lo que es su vida en Inglaterra y sus cosas más íntimas.

Al ser consultado por una manía que tiene, reconoció que es muy cabalero. “Tengo demasiadas, no sé si sacar alguna, pero siempre tengo que tener las cosas en su lugar antes de cada partido. Rezar, orar, dejar los muñecos de mis hijos, las fotos. Siempre llevo rosario”, explicó el argentino.

ver también “Siempre me gustó la idea”: Dibu Martínez confiesa el sueño de jugar en club plagado de chilenos

Respecto a cuál es su mayor defecto, Martínez no esquivó la pregunta y respondió con sinceridad. “La paciencia. No tengo paciencia, soy recontra (calentón). ‘Patience’ te dicen acá y yo la sangre caliente”, confesó. Incluso, señaló que le ha jugado más de una mala pasada el ser tan frontal.

La carrera de Dibu Martínez ha tenido varias controversias que lo han hecho un personaje querido y odiado en el planeta fútbol. Una de ellas fue cuando ganó el Guante de Oro en Qatar 2022 y se llevó el premio a sus genitales. También, agredió a un camarógrafo tras una derrota de Argentina ante Colombia, por lo que fue suspendido por dos fechas.

Publicidad

Publicidad

Martínez será el arquero titular de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Dibu, junto a sus compañeros, intentarán reeditar el título planetario y darle a Argentina su cuarta estrella.