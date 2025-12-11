Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Siempre me gustó la idea”: Dibu Martínez confiesa el sueño de jugar en club plagado de chilenos

El polémico meta argentino abrió su corazón y reveló el sueño de su carrera. Eso sí, lo ve difícil dado el recorrido en Europa.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Dibu y su gran momento en Argentina.
© Getty ImagesEl Dibu y su gran momento en Argentina.

Querido por muchos y odiado por otros, lo cierto es que Emiliano “Dibu” Martínez siempre da que hablar en el fútbol. Y no solo en la selección argentina, sino que derechamente por sus detractores en Chile.

Esta vez, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 mostró una faceta alejada de las polémicas y remeció con sus declaraciones. Abriendo su corazón, el portero habló sobre su deseo a futuro tras el Aston Villa.

“Estoy abierto (a jugar en la MLS) la verdad. Sé que esta liga (Premier League) es la mejor del mundo, compito todos los partidos, después la siguiente liga será decisión grupal entre familia”, avisó en diálogo con DSports.

Dibu Martínez y su retiro soñado

Con 33 años, Emiliano “Dibu” Martínez fue consultado sobre la posibilidad de retirarse en el fútbol argentino, donde nunca pudo debutar. Eso, al partir tempranamente desde Independiente al Arsenal inglés.

Dibu en Independiente.

Dibu en Independiente.

Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero la verdad lo veo lejos, tengo dos años de contrato, estoy en el Mundial, en mi mejor momento”, confesó.

Publicidad

Siguiendo con su explicación, el portero dijo que siempre soñó con jugar en el equipo de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, pero que hoy es una opción poco probable.

Infantino y FIFA se disculpan con Lionel Scaloni por feo error con el DT campeón del mundo con Argentina

ver también

Infantino y FIFA se disculpan con Lionel Scaloni por feo error con el DT campeón del mundo con Argentina

“Es muy difícil, yo si quiero volver (a Independiente), quería volver bien, como estoy ahora. Capaz que volver tan lejos y tan grande no es algo que yo quiero, las últimas balas se están perdiendo”, cerró.

Lee también
Revelan que Independiente ya tiene claro lo que pasará con Loyola
Chile

Revelan que Independiente ya tiene claro lo que pasará con Loyola

Revelan que histórico club va por el fichaje de Vicente Pizarro
Colo Colo

Revelan que histórico club va por el fichaje de Vicente Pizarro

Acusado de incitar a la violencia en Avellaneda podría llegar a la U
U de Chile

Acusado de incitar a la violencia en Avellaneda podría llegar a la U

"Ha sido un...": la reflexión de Marcelo Díaz por el 2025 de la U
U de Chile

"Ha sido un...": la reflexión de Marcelo Díaz por el 2025 de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo