Querido por muchos y odiado por otros, lo cierto es que Emiliano “Dibu” Martínez siempre da que hablar en el fútbol. Y no solo en la selección argentina, sino que derechamente por sus detractores en Chile.

Esta vez, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 mostró una faceta alejada de las polémicas y remeció con sus declaraciones. Abriendo su corazón, el portero habló sobre su deseo a futuro tras el Aston Villa.

“Estoy abierto (a jugar en la MLS) la verdad. Sé que esta liga (Premier League) es la mejor del mundo, compito todos los partidos, después la siguiente liga será decisión grupal entre familia”, avisó en diálogo con DSports.

Dibu Martínez y su retiro soñado

Con 33 años, Emiliano “Dibu” Martínez fue consultado sobre la posibilidad de retirarse en el fútbol argentino, donde nunca pudo debutar. Eso, al partir tempranamente desde Independiente al Arsenal inglés.

Dibu en Independiente.

“Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero la verdad lo veo lejos, tengo dos años de contrato, estoy en el Mundial, en mi mejor momento”, confesó.

Siguiendo con su explicación, el portero dijo que siempre soñó con jugar en el equipo de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, pero que hoy es una opción poco probable.

“Es muy difícil, yo si quiero volver (a Independiente), quería volver bien, como estoy ahora. Capaz que volver tan lejos y tan grande no es algo que yo quiero, las últimas balas se están perdiendo”, cerró.