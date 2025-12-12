Colo Colo tuvo una campaña nefasta en el 2025, pero uno de los pocos rescatables fue Vicente Pizarro. Claro que ahora, Independientede Gustavo Quinteros quiere quitárselos.

Los Albos tenían expectativas gigantes en la temporada del centenario, pero la realidad fue muy frustrante: eliminados en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Chile, no clasificaron a ninguna copa internacional en 2026 y fueron goleados por U. de Chile en la Supercopa.

Independiente viene por Pizarro

En medio del mal año de Colo Colo, Vicente Pizarro se terminó transformando en la gran bandera de lucha de un plantel que no estuvo a la altura. Ante el bajo rendimiento de Esteban Pavez y Arturo Vidal, el Vicho finalizó el año como el capitán.

Las buenas actuaciones de Pizarro no han pasado desapercibidas y un gigante de Argentina lo quiere. Se trata de Independiente de Avellaneda, quienes tienen al hijo de Jaime Pizarro como una de las opciones principales por si pierden a una de sus figuras.

Así lo informó el periodista argentino Matías Martínez de Radio La Red. El comunicador explicó que Vicente Pizarro es la principal carta del Rojo en caso de que parta un chileno que milita ahí. “Independiente tiene en carpeta a Vicente Pizarro en caso de que se vaya Felipe Loyola”, aseguró en “De la cuna al infierno”.

Loyola está siendo sondeado por el Santos de Brasil, por lo que en caso de que se concrete su partida al país de la samba, el siete veces campeón de la Copa Libertadores vendrá por Vicente Pizarro para reemplazar a su compañero de la selección chilena.

Independiente es dirigido por Gustavo Quinteros, técnico que hizo debutar a Vicente Pizarro en el profesionalismo en el 2021, por lo que conoce muy bien las condiciones del volante de 23 años. Los próximos días serán claves para la definición de su futuro, ya que además, Colo Colo necesita hacer caja.