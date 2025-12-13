Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

El drama familiar que enfrenta Emiliano Amor en su despedida de Colo Colo: “Aún no le decimos”

El central argentino no está en los planes de Fernando Ortiz y es uno de los primeros cuatro jugadores que dejan el Cacique para el 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Emiliano Amor no sigue en Colo Colo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEmiliano Amor no sigue en Colo Colo

Colo Colo pasó la primera podadora y dejó afuera del 2026 a cuatro importantes jugadores. Tras confirmarse la continuidad de Fernando Ortiz, el entrenador pidió la salida de Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Emiliano Amor. 

Justamente el central trasandino fue uno de los que más mensajes recibió de apoyo de los hinchas albos. Por lo mismo, decidió despedirse de los fanáticos en un evento especial que realizó en Pudahuel. 

Tremendo cacho: el pago que tendrá que asumir Colo Colo por sacar a Salomón Rodríguez

ver también

Tremendo cacho: el pago que tendrá que asumir Colo Colo por sacar a Salomón Rodríguez

Este sábado el defensa llegó a la ceremonia organizada por Chikool Chile para compartir el último adiós con los seguidores de Colo Colo. Momento donde repasó su estadía en el Popular.

Colo Colo me deja muchas cosas lindas. Todo fue aprendizaje y disfrute. Nos vamos como familia contentos de haber aportado un granito de arena”, lanzó al medio Cacique Pasión.

Emiliano Amor no sigue en Colo Colo y ahora busca club en Argentina

Emiliano Amor no sigue en Colo Colo y ahora busca club en Argentina

Incluso dejó la puerta abierta para volver sí o sí al Monumental. “Ojalá en un futuro nos podamos volver a ver, como técnico, director deportivo o presidente… de cualquier forma. Lo que hice hoy es solo un vuelto chiquito de todo lo que me dieron”, expresó. 

Publicidad

El drama familiar de Emiliano Amor

Pero lo que nadie se imaginaba es que la salida de Colo Colo generó un complicado drama familiar. Esto tiene relación con el fanatismo de su hija Lolita, y que se hizo popular con su frase “Es mi Sapara”

“Era su mejor generación, pero…”: Pachuca revive hazaña ante Colo Colo y celebra la Copa Sudamericana

ver también

“Era su mejor generación, pero…”: Pachuca revive hazaña ante Colo Colo y celebra la Copa Sudamericana

Por lo mismo el defensa formado en Vélez confesó que van a esperar un par de días para informarle de que ya no seguirá más en el Cacique y que se va de Chile.

“Lo más importante es la familia. Mis dos hijos crecieron viendo a Colo Colo. Lolita es hincha y todavía no le dijimos que nos vamos a ir. Creo que la va a pasar mal un poquito. Pero es cuestión de la vida”, sentenció. 

Publicidad
Lee también
La razón por la que Nico Díaz se acerca a Colo Colo: "Se fue a..."
Colo Colo

La razón por la que Nico Díaz se acerca a Colo Colo: "Se fue a..."

Es oficial: Gustavo Huerta se consolida como el "Ferguson" chileno
Chile

Es oficial: Gustavo Huerta se consolida como el "Ferguson" chileno

"El que queda mal es...": Barti sobre polémica entre Álvarez y la U
U de Chile

"El que queda mal es...": Barti sobre polémica entre Álvarez y la U

Precio de River por Paulo Díaz ahuyenta a gigante de América
Internacional

Precio de River por Paulo Díaz ahuyenta a gigante de América

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo