Colo Colo sigue de lleno en el mercado de fichajes para olvidar el papelón en el año del centenario. En el 2025 no le salió nada al Cacique y para peor terminó la temporada sin títulos ni clasificación a copas internacionales.

Por lo mismo, en ByN se planea una poda importante para ya comenzar de la mejor forma el 2026 con Fernando Ortiz bajo el mando. Para ello, una de las zonas más importantes se enfoca en el ataque y donde ya se sufrió el costo de la llegada de Salomón Rodríguez y Claudio Aquino.

En primera instancia se indicó que el nombre de Matías Palavecino se acercó al Estadio Monumental. Pero mientras se analiza dicha opción, se reveló el nombre de dos delanteros sensación de la Liga de Primera y que también son opciones en los albos.

Así lo indicó Nicolás Ramírez en ESPN Chile donde detalló que los experimentados goleadores estarían en la órbita de los albos. “Salió lo de Matías Palavecino, pero también Popín Castro y Steffan Pino fueron ofrecidos en está pasada”, informó el comunicador.

Por lo que el jugador de Deportes Limache y el delantero que quedó libre tras su paso por Deportes Iquique, ahora se suman a la lista de opciones para llegar la siguiente temporada y que comienza el 3 de enero con los primeros trabajos de pretemporada.

Pino se mete en la carpeta de opciones para llegar a Colo Colo en 2026

Ambos son jugadores más que experimentados en la primera división y saben de marcarle a los grandes, por lo que en lo deportivo cuentan con la aprobación total. Ahora falta definir el tema monetario que podría ser determinante en las próximas horas.

¿Cuándo se definen los refuerzos?

Según se ha informado, la próxima reunión de ByN será el viernes 19 de diciembre en el Estadio Monumental. En dicha reunión, además de abordar los nombres ya mencionados, se definirá la continuidad de jugadores como Salomón Rodríguez, Alan Saldivia, Claudio Aquino y hasta Esteban Pavez.

