Steffan Pino está cerca de cerrar una compleja temporada con Deportes Iquique. El atacante ha sido incapaz de repetir sus buenos números de años pasados, lo que se ha traducido en un poco aporte en lucha por no descender de los Dragones Celestes.

Por lo mismo, la opción de cambiar de aires está bastante latente para el delantero de 31 años. Así lo siente Ricardo Alegría, su representante, quien comenzó a soltar algunas pistas sobre el futuro de su jugador.

En conversación con ADN Radio, el agente avisó que Pino tiene las condiciones de jugar en alguno de los grandes del fútbol chileno, pero que su futuro estaría más en el extranjero, en un destino bastante exótico.

El futuro de Pino si se va de Iquique

Alegría aseguró que “fue ofrecido a los tres equipos grandes. En Colo Colo podría pelear un puesto, en la UC también, aunque sabemos lo que es Zampedri. Steffan podría compartir cancha con él. En la U hay que ver los delanteros que se quedan”.

Steffan Pino apenas ha convertido siete goles en esta temporada 2025 con Iquique. | Foto: Photosport.

“Su futuro está más en el extranjero que en Chile. De Asia lo han venido a buscar todos los años y ahí se está avanzando de manera rápida con dos equipos de allá, pero la última palabra la tiene Deportes Iquique”, agregó.

Para cerrar, el representante de Steffan Pino afirmó que “creo que su carrera va en esa dirección. Va a jugar en el extranjero el año que viene”.

Los números de Steffan Pino en este 2025

En esta temporada 2025 el atacante de 31 años ha disputado un total de 31 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, cuatro en Copa Libertadores, tres de Copa Chile y uno en la Sudamericana. Suma siete goles y cuatro asistencias en 2.078 minutos de acción.