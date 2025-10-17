Fernando Díaz dejó de ser entrenador de Deportes Iquique y la crisis aumenta en ese club. Luka Tudor habló de la pésima experiencia que tuvo el DT en ese equipo.

Los Dragones Celestes no han podido levantar su sufrida campaña 2025. Partieron jugando la Copa Libertadores de la mano de Miguel “Cheíto” Ramírez, pero los resultados fueron pésimos. Nano Díaz llegó al rescate, pero tampoco pudo encontrarle la vuelta al equipo.

La pesadilla que vivió Díaz en Iquique

Deportes Iquique está en el último lugar de la Liga de Primera con 14 puntos, a 6 unidades de Unión Española y la salvación. El ambiente en la ciudad se tornó insostenible para el equipo, debiendo lidiar con “hinchas” que los fueron a apretar. Esto gatilló la renuncia de Fernando Díaz.

Luka Tudor conoce muy bien a Díaz, ya que fueron compañeros de equipo en Universidad Católica. Por esta razón, el ex delantero detalló los pésimos momentos que vivió el entrenador en los Dragones Celestes.

“Hablé con el Nano Díaz. Oye que está jodido allá, cómo te aprietan allá. Es impresentable, o sea te amenazan. Iquique está muy complicado, se te meten hasta la cocina. No solamente los hinchas, se mete otro tipo de gente“, comenzó diciendo Tudor en Radio La Metro.

Hace unos días Fernando Díaz habló con RedGol y remarcó que el ambiente, donde eran amenazados incluso en los entrenamientos, fue lo que terminó empujando su salida de Deportes Iquique. Las palabras de Tudor ratifican el clima tenso.

“Yo no quiero decir ciertas cosas que me dijo el Nano. Hay amenazas y miedo de cosas peligrosas. Bueno, todo Chile está complicado con la violencia, él me habló de cosas muy complicadas. Pasó susto“, cerró Luka Tudor.