Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Deportes Iquique define dupla interina tras la sorpresiva salida de Fernando Díaz

Tras la salida de Fernando Díaz, Deportes Iquique anunció la dupla interina que dirigirá por el resto de la temporada.

Por Javiera García L.

Nano Díaz dejó la banca de Deportes Iquique
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTNano Díaz dejó la banca de Deportes Iquique

Deportes Iquique confirmó la salida de Fernando Díaz. El entrenador de 63 años, sucesor de Miguel Ramírez en el cargo, dejó su puesto en medio de la lucha por escapar del descenso, con los Dragones Celestes en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

La información recorrió los medios de comunicación este lunes, pero recién fue confirmada por la institución este martes. “De común acuerdo, Fernando Díaz deja de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos su trabajo y dedicación“, informaron desde el norte.

Y en un momento difícil. Tras el largo parón del fútbol chileno, Iquique vuelve a la competencia este viernes 17 de octubre para enfrentar a O’Higgins y no tiene otra opción que ganar. Está en el fondo con 14 puntos, superado por Deportes Limache (le saca 4 puntos) y U. Española (le saca 6).

¿Y quién dirigirá en la fecha 24? “El equipo continuará su preparación para el resto de la temporada y próximo compromiso frente a O’Higgins bajo la conducción de Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos, quienes encabezarán los trabajos del plantel profesional junto a Marcelo Oyarzún y Rodrigo Naranjo“, comunicó Iquique.

Rodrigo Guerrero asume el interinato junto a Manuel Villalobos, histórico goleador de Iquique | Photosport

Rodrigo Guerrero asume el interinato junto a Manuel Villalobos, histórico goleador de Iquique | Photosport

Tras renuncia de Fernando Díaz en Iquique: Ex Colo Colo víctima de agresión de hinchas

ver también

Tras renuncia de Fernando Díaz en Iquique: Ex Colo Colo víctima de agresión de hinchas

Deportes Iquique anuncia dupla interina tras la salida de Nano Díaz

Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos ya tuvieron un interinato tras la salida de Miguel Ramírez. En esta ocasión, además serán acompañados por Rubén Taucare, referente histórico de Deportes Iquique y quien se desempeña como entrenador de la Sub 15 de los Dragones Celestes.

Publicidad

“En este momento importante, seguiremos trabajando con convicción y unidad, y junto a nuestros hinchas con la fuerza y pasión que nos caracteriza“, señalaron en Iquique. Este viernes 17 enfrentan a O’Higgins en casa a las 20:30 horas.

Lee también
Nano Díaz y su adiós en Iquique: "No pude aguantar, estos atorrantes..."
Chile

Nano Díaz y su adiós en Iquique: "No pude aguantar, estos atorrantes..."

Ex Colo Colo víctima de violencia física por hinchas de Iquique
Chile

Ex Colo Colo víctima de violencia física por hinchas de Iquique

El entrenador que deja su cargo en el fútbol chileno
Chile

El entrenador que deja su cargo en el fútbol chileno

Selección africana se retiró de las eliminatorias: eliminado del Mundial 2026
Internacional

Selección africana se retiró de las eliminatorias: eliminado del Mundial 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo