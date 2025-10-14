Deportes Iquique confirmó la salida de Fernando Díaz. El entrenador de 63 años, sucesor de Miguel Ramírez en el cargo, dejó su puesto en medio de la lucha por escapar del descenso, con los Dragones Celestes en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

La información recorrió los medios de comunicación este lunes, pero recién fue confirmada por la institución este martes. “De común acuerdo, Fernando Díaz deja de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos su trabajo y dedicación“, informaron desde el norte.

Y en un momento difícil. Tras el largo parón del fútbol chileno, Iquique vuelve a la competencia este viernes 17 de octubre para enfrentar a O’Higgins y no tiene otra opción que ganar. Está en el fondo con 14 puntos, superado por Deportes Limache (le saca 4 puntos) y U. Española (le saca 6).

¿Y quién dirigirá en la fecha 24? “El equipo continuará su preparación para el resto de la temporada y próximo compromiso frente a O’Higgins bajo la conducción de Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos, quienes encabezarán los trabajos del plantel profesional junto a Marcelo Oyarzún y Rodrigo Naranjo“, comunicó Iquique.

Rodrigo Guerrero asume el interinato junto a Manuel Villalobos, histórico goleador de Iquique | Photosport

Deportes Iquique anuncia dupla interina tras la salida de Nano Díaz

Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos ya tuvieron un interinato tras la salida de Miguel Ramírez. En esta ocasión, además serán acompañados por Rubén Taucare, referente histórico de Deportes Iquique y quien se desempeña como entrenador de la Sub 15 de los Dragones Celestes.

“En este momento importante, seguiremos trabajando con convicción y unidad, y junto a nuestros hinchas con la fuerza y pasión que nos caracteriza“, señalaron en Iquique. Este viernes 17 enfrentan a O’Higgins en casa a las 20:30 horas.