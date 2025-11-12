Coquimbo Unido ha hecho una campaña extraordinaria este 2025 y que ya le permitió coronarse como campeón de la Liga de Primera. Sin embargo, el éxito de los Piratas no se explica sin lo hecho en la temporada anterior de la mano de Fernando Díaz, quien fue clave en el arribo de algunas figuras.

El Nano estuvo a cargo del plantel en 2024 y lideró una primera rueda que prometía, pero que no les alcanzó. Los malos resultados lo terminaron sacando y la polémica se instaló con la continuidad de Esteban González, quien era su ayudante. Las relaciones parecían haber quedado muy mal con el club, pero hubo gente que no lo olvidó y así se lo hizo saber.

Fernando Díaz revela enorme gesto de jugadores de Coquimbo Unido tras el título

Fernando Díaz sembró las semillas que le permitieron a Coquimbo Unido ser campeón esta temporada. El Nano se había ido mal del club, al que le dejó jugadores y un formato de juego que se mejoró para levantar el título, por lo que no lo han olvidado en los Piratas.

“La gente de Coquimbo se lo merece. Es una ciudad, también pujante. La gente entrega mucho cariño, tiene mucho carisma y me acogió muy bien. No voy a olvidar nunca el cariño que me entregó cuando estaba enfermo. O cuando zafamos del descenso, a diferencia de lo que me pasó ahora, siempre apoyaron, siempre estuvieron presentes“, dijo en conversación con La Tercera.

Jugadores de Coquimbo Unido le dedicaron el título a Fernando Díaz. Foto: Photosport.

El técnico, que tuviera un paso por Deportes Iquique que tampoco terminó bien, negó estar peleado con el club más allá de todo lo ocurrido. “Nunca hubo un reproche a nada. Luego, cuando clasificamos a copas, también fue precioso. Por supuesto que es bueno que ese tipo de ciudades, con ese tipo de gente, tengan alegrías“.

“Yo no hago ningún juicio de valor. Por supuesto, he aprendido que cuando terminas en una parte hay que separar inmediatamente y preocuparte de lo demás. Solamente tengo agradecimientos a la gente de la calle, de la ciudad. Al coquimbano“, añadió.

Pero la sorpresa vino después, cuando Fernando Díaz reveló que hubo jugadores que lo recordaron luego del título de Coquimbo Unido. “Sí, varios“, lanzó. ¿Pero quiénes fueron? Por ahora, optó por el misterio y aseguró que “no lo voy a decir. No corresponde“.

El DT también aprovechó de abordar la polémica con Esteban González, con el que no ha retomado contactos. “No. Yo ya dije lo que tenía que decir. Sigo mi vida y listo. Nada más“. Sus razones son simples: “Es que cada uno sigue su vida. Así tiene que ser nomás. Así es la vida“.

“Ya dije: yo separo absolutamente las cosas. Ya pasó el tiempo y sigo mi vida. Ya dije lo que tenía que decir, en su momento. Así como ha sido mi vida: momentos buenos, momentos malos, momentos de cercanía y momentos de diferencias. En su momento se conversa, se dice. O se dice y después uno sigue viviendo nomás“, complementó.

Finalmente, Fernando Díaz le puso punto final a su polémica con Coquimbo Unido para pensar en el futuro. “Insisto: cuando me voy de una parte, hago un cierre de esa situación y vivo para adelante“.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido por ahora se enfoca en seguir adelante con su histórica campaña y mantener su racha de triunfos. El próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas los Piratas reciben a Deportes La Serena en el clásico de la IV Región.

