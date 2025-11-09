Coquimbo Unido logró la hazaña y levantó por primera vez el título del Campeonato Nacional, por lo que ahora la próxima meta es continuar sumando triunfo y definir cuál será el plantel con el que enfrenten el 2026, donde competirán en Copa Libertadores.

Una de las grandes figuras del campeonato fue Matías Palavecino, quien termina su contrato con los Piratas a fin de año y, por lo mismo, crecen los rumores sobre su posible fichaje a otros clubes, entre ellos el supuesto interés que tendría Universidad de Chile y Universidad Católica.

¿Matías Palavecino seguirá en Coquimbo Unido?

Tras el término del partido entre Coquimbo y Palestino, que terminó con el triunfo Pirata, el jugador fue consultado sobre su futuro en el equipo, donde señaló: “No soy de mirar mucho, trato de disfrutar el presente. Obviamente, va a haber rumores, al quedar libre se abre mucho el abanico de posibilidades”.

“En diciembre se verá. Tengo la cabeza más puesta en ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa”.

Asimismo, señaló que los Piratas no bajan el ritmo a pesar de ya conseguir la copa. “El ”Chino” (Esteban González) nos dio la libertad de lo que queríamos hacer, nos dio unos días libres para disfrutar. El jueves volvimos a entrenar y este grupo se acostumbró a ganar, quiere seguir rompiendo récords”.

“Nos pusimos en la cabeza que teníamos que seguir demostrando y lo hicimos hoy, fuimos justos vencedores. Demostramos que por algo somos campeones”.

Tras el triunfo Pirata, aseguran que distintos clubes están interesados en el fichaje del jugador de 27 años.

El jugador se alzó como una de las grandes figuras del campeonato/Photosport

Asimismo, agrega que han cumplido las metas, pero además, le han respondido a los críticos. “Dijeron que en la segunda vuelta nos íbamos a caer por el parón y demostramos que no. Cumplimos el objetivo, pero este grupo se acostumbró a ganar y seguramente le va a querer dar una alegría a la gente”.

“Este grupo no tiene techo. Dejando de lado el logro que tuvimos, la gente nos va a pedir que ganemos el clásico”.

