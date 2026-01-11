Octavio Rivero se convirtió oficialmente este domingo en el tercer refuerzo de Universidad de Chile. El ex Colo Colo se suma a Eduardo Vargas y Lucas Romero entre los nuevos nombres del Chuncho de Francisco Meneghini.

La misma Universidad de Chile ya había compartido las primeras palabras de Rivero como azul, pero el delantero uruguayo de 33 años conversó más en extenso con su nuevo equipo tras ponerse la camiseta y cumplir su primer entrenamiento con el Chuncho.

“Es un paso muy importante en mi carrera, hay grandes desafíos en este club por delante. Espero poder estar a la altura y que sea un gran año para la U“, dijo Rivero.

ver también Las primeras palabras de Rivero en U de Chile: “Este club tan grande… estoy en mi mejor momento”

Pasado pisado: Rivero eligió venir a la U y llega feliz

El charrúa agregó que “el venir a la U me permite poder pelear un título, pelear una copa importante, tanto a nivel nacional como internacional. Y rescato el interés que me mostraron desde el primer día cuando hablamos hace un año atrás, eso fue fundamental”.

Octavio Rivero ya ni se acuerda de Colo Colo. Emotiva dedicatoria en su llegada a la U.

“También fue importante hablar con Paqui (Meneghini) en su momento, y la U es un club muy grande en el que siempre estás obligado a ganar, así que vamos a hacer todo lo posible para que este 2026 sea ganador. Hoy estar acá es un desafío muy importante”, complementa.

Publicidad

Publicidad

El uruguayo expone de forma emotiva que “espero poder demostrar en la U todo lo que he hecho en los últimos años. La U es el lugar donde elegí estar y eso me pone feliz. Le puedo aportar al equipo goles, garra, tratar de ir siempre para adelante; valentía, y poder ayudar a mis compañeros y el cuerpo técnico en lo que me pidan”.

ver también Anuncio oficial: el ex Colo Colo Octavio Rivero es el tercer refuerzo de U de Chile 2026

“Chile es como mi casa, mi hija más grande es chilena. Este es un fútbol muy dinámico y técnico. Eso se adapta a mis características de juego, y la U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial“, sentenció el atacante.