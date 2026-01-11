Es tendencia:
Universidad de Chile

Anuncio oficial: el ex Colo Colo Octavio Rivero es el tercer refuerzo de U de Chile 2026

Octavio Rivero se suma a Eduardo Vargas y Lucas romero en la U: el Chuncho anunció a su tercer refuerzo para la temporada 2026, con contrato por dos años.

Por Diego Jeria

Rivero ya es jugador de Universidad de Chile: tercer refuerzo 2026.
© U de ChileRivero ya es jugador de Universidad de Chile: tercer refuerzo 2026.

Es oficial: el delantero Octavio Rivero es el tercer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. Los azules anunciaron el fichaje y le dieron la bienvenida al atacante de 33 años y pasado por Colo Colo.

Ya como jugador azul, el uruguayo se suma junto a Eduardo Vargas y Lucas Romero entre las altas del plantel de la U para la temporada que está por comenzar, con Francisco Meneghini a la cabeza tras la polémica salida de Gustavo Álvarez.

Cabe recordar que ya era un secreto a voces el arribo del jugador al Chuncho. Ayer había llegado al aeropuerto internacional de Santiago, pero ya es oficial con la firma del contrato.

Primero la U subió un video de “una llegada al CDA”, hasta ingresar al camarin y encontrar la camiseta 9, para después ya revelar a Rivero con la camiseta azul y el lema “actitud, jerarquía y goles”. “Bienvenido al Romántico Viajero. Octavio Rivero ya es azul“, celebraron.



Ex Colo Colo es el tercer refuerzo de la U

Cabe recordar que Rivero jugó en Colo Colo entre 2016 y 2018, para luego emigrar al Atlas de México. A la U llega proveniente del Barcelona de Ecuador con contrato por dos años con el Chuncho.

“Procedente del Barcelona SC, el delantero de 33 años viene de competir las dos últimas temporadas en Ecuador, donde se alzó como una de las figuras en ataque de su equipo con 25 goles en 56 partidos, sumando también roce internacional al disputar Copa Libertadores y Sudamericana”, destaca la U.

Agregan que “entre sus características figuran la calidad técnica para asociarse, su inteligencia para ubicarse en el campo y, sobre todo, su buena finalización. Es un gran rematador con ambos pies, cuenta con buen biotipo para aprovechar el juego aéreo (1,87 metros de altura) y sus controles del balón y resoluciones jugando de espaldas le permiten habilitar a compañeros y darle continuidad a los ataques“.



Ahora Universidad de Chile sigue negociando el arribo de otro ex atacante de Colo Colo: Juan Martín Lucero. Si bien las tratativas se enredaron, es el próximo deseo de Azul Azul para el plantel de Paqui Meneghini.

