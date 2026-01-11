La U de Chile ya tiene listo a su segundo refuerzo para el 2026. El Romántico Viajero segura a un defensor en el mercado de fichajes del fútbol chileno con el arribo de Lucas Romero, un jugador que llega conociendo mucho al club.

Así por lo menos lo dejó claro en su llegada al Centro Deportivo Azul, donde hay tres de los que quiere aprender: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Los tres referentes azules, campeones de Copa Sudamericana 2011, no son desconocidos para el zaguero.

De hecho, aprovechó para avisarles que quiere sacarles el jugo y sacar lecciones de su experiencia en el fútbol. Esto, con la mira puesta en participar en su primer Mundial junto a Paraguay.

Lucas Romero quiere aprender de la U de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas

Lucas Romero llega a la Universidad de Chile con la idea de aprender todo lo posible. El zaguero habló por primera vez como jugador del Bulla y avisó que está más que entusiasmado de esta nueva aventura.

Lucas Romero dijo que quiere aprender de la experiencia de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la U. Foto: U. de Chile.

“Me llamó muchísimo la atención la grandeza del club, la hinchada, la historia que tiene. Exige mucho y por eso quise venir. Es un buen paso para mi carrera, es muy importante para crecer“, dijo en conversación con el sitio oficial del elenco estudiantil.

En esa misma línea, el defensor enfatizó en que en Paraguay “aprendí muchísimo estando en la selección, también con los grandes. Mejoré mucho, gané experiencia, vengo por el objetivo de sumar minutos y tener chances de ir al Mundial“.

Fue tras ello que Lucas Romero sorprendió al hablar de los ídolos de la U con los que compartirá camarín. “Hay muchísimos jugadores experimentados como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas… voy a aprender muchísimo de ellos. Tuvieron una carrera muy amplia y aprenderé mucho de ellos“.

El zaguero no se quedó ahí y avisó que está que quiere puro estrenarse. “Estoy muy feliz, contento y ansioso de poder dar lo mejor de mí en este año. Espero que sea un gran año“.

Finalmente, le dedicó un mensaje a los hinchas. “Les mando un saludo a toda la hinchada de la U, prometo dar lo mejor de mí siempre en cada partido, aportar al equipo“.

Lucas Romero ya entrena junto a la U y comparte con los tres referentes de los que quiere aprender lo que más pueda. El Romántico Viajero tiene a su nuevo defensa y ruega para que rinda sin problemas.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Romero en 2025?

Lucas Romero llega a la U luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales con Recoleta de Paraguay en la temporada 2025. En ellos marcó 1 gol y dio 2 asistencias en los 2.654 minutos dentro del campo de juego.