Universidad de Chile

El otro problema en U de Chile: John Valladares debutará como DT azul con nuevo capitán

Los tres capitanes de la U son bajas y el cuarto seguramente no verá acción. Valladares deberá debutar con un nuevo capitán en el Chuncho y Marcelo Díaz revela al candidato favorito.

Por Diego Jeria

¿Quién será el capitán azul frente a Coquimbo?
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT¿Quién será el capitán azul frente a Coquimbo?

Universidad de Chile se quedó sin entrenador tras la desvinculación de Francisco Meneghini en el Chuncho, esto luego del empate frente a Universidad de Concepción. Ahora la U deberá enfrentar a Coquimbo Unido con John Valladares como deté interino.

Pero entre tantos problemas, el nuevo técnico temporal de los azules suma otra complicación derivada de las múltiples lesiones y bajas.

En la U está suspendido Marcelo Díaz. Charles Aránguiz y Matías Zaldivia se lesionaron. Es decir, contra El Pirata no estará el primer, segundo ni tercer capitán, respectivamente, de Universidad de Chile.

La U de Valladares con nuevo capitán

El cuarto capitán en el plantel azul es el arquero reserva, Cristopher Toselli. Es decir, es muy difícil, o al menos sería raro, que fuera titular en lugar de Gabriel Castellón.

Eduardo Vargas asoma como nuevo capitán en la U para el debut de John Valladares como DT.

Eduardo Vargas asoma como nuevo capitán en la U para el debut de John Valladares como DT.

Así las cosas, Valladares deberá disputar como entrenador titular de Universidad de Chile sin ninguno de sus capitanes, con la obligación de esclarecer a la quinta jineta del Chuncho 2026.

Según informó el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports, lo más probable es que el capitán de la U frente a Coquimbo Unido sea Israel Poblete o Eduardo Vargas, con ventaja para el histórico delantero de La Roja y los azules.

Eduardo Vargas debiera ser el capitán por su pasado brillante, pero ojo con Poblete, que ya es su quinta temporada con la camiseta de Universidad de Chile“, aseguró Marcelo Díaz.

Resumen:

-John Valladares asumió como entrenador interino de la U tras la salida de Francisco Meneghini.

-El club no contará con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz ni Matías Zaldivia ante Coquimbo Unido.

-Israel Poblete o Eduardo Vargas asoman como candidatos para portar la jineta de capitán.

