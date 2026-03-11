La situación de Octavio Rivero en la U de Chile ha llegado a un punto crítico. El delantero ha quedado al margen en las últimas fechas debido a una rebelde lesión que hoy lo manda nada menos que al quirófano.

El atacante, al que el Bulla miraba desde el proceso de Gustavo Álvarez, apenas pudo sumar un par de minutos antes de resentirse de una molestia en su rodilla. Una sinovitis por una lesión osteocondral que arrastraba desde hace tiempo y que escondió del elenco estudiantil hasta que no pudo más.

Esta semana sería clave para saber si es que el jugador lograría recuperarse o si es que tendría que tomar la decisión que nadie quería. No obstante, no hubo avance alguno y no le queda otra que operarse para poder dejar atrás el tema.

Octavio Rivero se opera y deja a la U sin un delantero por meses

La lesión que tiene Octavio Rivero en su rodilla no le ha permitido rendir como se esperaba en la U. Si bien trató de jugar con ella, no hubo forma de hacerlo y ahora tendrá que pasar por cirugía para poder dar vuelta la página.

Octavio Rivero se operará y será baja durante meses en la U. Foto: Photosport.

Así lo informó el sitio Emisora Bullanguera, donde revelaron que luego de las evaluaciones en las últimas horas, se tomó la decisión de operarlo. Esto, con la idea de poder ponerle punto final al tema y volver para ser aporte.

De hecho, el citado medio reveló que ya hay hasta fecha fijada para que el atacante sea intervenido. Esto ocurrirá este viernes 13 de marzo y dará inicio a una recuperación que, se espera, sea de varios meses.

Octavio Rivero tendrá que estar en rehabilitación por lo menos durante tres meses antes de poder pisar una cancha otra vez. Eso en los plazos estimados, ya que todo puede variar según su evolución.

Esto deja al elenco estudiantil sin uno de sus principales refuerzos para la temporada 2026. Quedará esperar para ver si es que van a buscarle un reemplazante en base al reglamento o si se quedan con lo que tienen, considerando que deberán invertir en un nuevo entrenador.

Octavio Rivero cuenta las horas para pasar por el quirófano y así solucionar de una vez por todas su problema en la rodilla. El delantero le da pésimas noticias a un Romántico Viajero que vive días muy movidos en la interna.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Con Octavio Rivero esperando su operación, la U tendrá que trabajar para poder volver al triunfo en la Liga de Primera. El Bulla toma el avión para visitar a Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas.

En resumen, Octavio Rivero y la U…

Paso inminente por el quirófano: Tras no presentar avances en su recuperación, se confirmó que el delantero uruguayo será operado de su rodilla este viernes 13 de marzo . La decisión busca poner fin a una dolencia que el jugador arrastraba desde antes de su llegada y que no le permitió rendir en el club.

Tras no presentar avances en su recuperación, se confirmó que el delantero uruguayo será operado de su rodilla este . La decisión busca poner fin a una dolencia que el jugador arrastraba desde antes de su llegada y que no le permitió rendir en el club. Larga ausencia en las canchas: Se estima que el periodo de rehabilitación de Rivero será de al menos tres meses antes de que pueda volver a entrenar con normalidad. Esto significa que la U pierde a uno de sus refuerzos estelares para gran parte de la temporada 2026.

Se estima que el periodo de rehabilitación de Rivero será de al menos antes de que pueda volver a entrenar con normalidad. Esto significa que la U pierde a uno de sus refuerzos estelares para gran parte de la temporada 2026. Problema logístico y reglamentario para la U: La baja del atacante obliga a la dirigencia a decidir si activan el reglamento para fichar un reemplazo o si mantienen el plantel actual. Esta decisión es compleja, ya que el club también debe destinar recursos económicos para la contratación del sucesor de Francisco Meneghini.

