La U de Chile tuvo un miércoles de mucho movimiento interno luego de la salida de Francisco Meneghini. El Romántico Viajero hizo oficial la salida de Paqui de la banca azul y ahora comienza la búsqueda de su nuevo técnico, para lo que ya tienen algo claro: la fecha.

Luego de definir a los interinos que quedarán al mando de ahora en adelante, en el elenco estudiantil definen los plazos para encontrar a su próximo estratega. Y si bien algunos pensaban en que sería algo inmediato, lo cierto es que no será tan así.

En Azul Azul se tomarán su tiempo para poder dar con el indicado para asumir el puesto que dejó vacante Paqui. Esto, considerando el parón del torneo por la fecha FIFA, pero en el que igual tendrá competencia con el inicio de otro certamen.

La fecha en la que la U quiere tener listo a su nuevo entrenador

En la U no se aceleran por encontrar al reemplazante de Francisco Meneghini. El Romántico Viajero analizará con calma la situación para encontrar al hombre ideal para que tome el fierro caliente que dejó Paqui.

La U ya definió cuándo quiere tener a su próximo técnico. Foto: Photosport.

Así lo dio a conocer la periodista Rocío Ayala en Los Tenores de Radio ADN este martes, donde remarcó que ya comenzaron los llamados. “Están buscando un nuevo entrenador y quieren que esté lo antes posible“.

Publicidad

Publicidad

La reportera azul destapó que en la dirigencia de la U fijaron la semana antes del regreso de la Liga de Primera para dar con su próximo DT. “Sabemos que el margen es terminada la Copa de la Liga. Se van a dar ese periodo“.

ver también Por camioneta del accidente: el nuevo drama que sacude a Cristóbal Campos y su familia

Eso sí, la periodista enfatizó en que si las cosas avanzan mejor de lo esperado, podría haber novedades. “Si puede llegar antes, bienvenido sea“, sentenció sobre el tema.

De esta forma, en el elenco estudiantil se tomarán las próximas dos semanas para elegir al sucesor de Francisco Meneghini. Nombres han aparecido y varios, pero por ahora arman el plan de sus interinos para no perder el foco.

Publicidad

Publicidad

La U ya está buscando a su nuevo técnico y espera encontrarlo pronto para no perder más tiempo. Sin embargo, el Romántico Viajero hará las cosas con calma para no cometer un error que pueda costar muy caro.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de su nuevo técnico, la U entrena con la mira puesta en el importante duelo que tiene este fin de semana. El sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas el Bulla visita a Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026.

ver también Su única medalla: el selecto grupo al que se suma Francisco Meneghini en la U

En resumen, el nuevo técnico de la U…

Búsqueda sin apresuramientos: Tras la salida oficial de Francisco Meneghini, Azul Azul decidió tomarse el proceso con calma para evitar errores costosos. El objetivo es analizar detalladamente los perfiles y no realizar un anuncio inmediato, aprovechando el margen que otorga el parón por la fecha FIFA.

Tras la salida oficial de Francisco Meneghini, Azul Azul decidió tomarse el proceso con calma para evitar errores costosos. El objetivo es analizar detalladamente los perfiles y no realizar un anuncio inmediato, aprovechando el margen que otorga el parón por la fecha FIFA. Plazo fijado para el anuncio: La dirigencia estableció como fecha límite la semana previa al reinicio de la Liga de Primera. El plan es que el nuevo estratega asuma sus funciones una vez finalizada la participación del equipo en la Copa de la Liga, periodo que servirá de transición bajo el mando de interinos.

La dirigencia estableció como fecha límite la semana previa al reinicio de la Liga de Primera. El plan es que el nuevo estratega asuma sus funciones una vez finalizada la participación del equipo en la Copa de la Liga, periodo que servirá de transición bajo el mando de interinos. Gestiones en marcha: Aunque el plazo es de aproximadamente dos semanas, la periodista Rocío Ayala reveló que los llamados ya comenzaron. Si logran cerrar a un candidato antes de lo previsto, el club adelantará su llegada para que tome las riendas del “Romántico Viajero” lo antes posible.

Publicidad