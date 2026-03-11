La cuenta regresiva está cada vez más cerca. A exactamente 1 mes de que el Movistar Arena sea el epicentro del freestyle mundial, los preparativos y la expectación ya se sienten. El próximo 11 de abril, la Final Internacional de Red Bull Batalla se instalará en Santiago para coronar al mejor MC del planeta.

El sábado pasado se definió al último MC clasificado a la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile mediante competencia. Se trata de Androide, MC hondureño que en su segunda participación se consagró campeón de Final Centroamérica 2026, aumentando el cartel de confirmados a 14 freestylers.

El cartel se compone de jóvenes talentos, otros más experimentados con hambre de acrecentar su legado, y otros que van por su revancha. 14 freestylers de 10 países de hispanoamérica ya firmaron su nombre en el evento anual más importante del freestyle, entre ellos destacan: Chuty, Gazir, El Menor, Teorema, Bnet, Fat N, Reverse, entre otros.

Sin embargo, aún hay espacios disponibles en la gran final. Los últimos dos cupos se definirán a través de votación popular, donde los amantes del freestyle podrán votar por el Mejor Segundo, MCs que llegaron a la final de los torneos. A lo largo de los años, esta votación ha llevado a freestylers de la talla Teorema, Jaze y Chuty a competir a finales internacionales anteriores, y en esta ocasión, hay 2 chilenos que podrían clasificarse: Adesong (Subcampeón nacional Chile) y 99 (Segundo lugar Torneo de Plazas 2026).

LA VOZ DE LOS CHILENOS

Respecto a este proceso, Adesong, subcampeón nacional, destacó la competitividad de los cupos, “es una campaña difícil con grandes nombres de la escena, pero no miro en menos mi trabajo, todo lo contrario, si estoy acá es porque me lo gané”, explicó.

Por su parte, 99, el MC de Valparaíso y subcampeón del Torneo de Plazas, aborda sus expectativas con calma, “que sea lo que tenga que ser, hay gente que se siente representada con lo mío y que me quiere ver ahí, eso es lo que me llena”, finalizó el freestyler porteño.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 17 de marzo y su resultado definirá el cartel de los 16 MCs que disputarán el cinturón mundial del freestyle en la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile, el próximo 11 de abril, en el Movistar Arena. Puedes votar en el siguiente enlace.

MCs clasificados a la Final Internacional Red Bull Chile 2026

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) – Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026

-Androide (Honduras) – Campeón Final Centroamérica 2026