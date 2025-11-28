Rapder quería a El Menor o Kaiser: “Hizo falta representante chileno”

Rapder, campeón Internacional 2020, es uno de los competidores que se subirá al escenario de Red Bull Batalla Nueva Historia y como un veterano de la escena que es, dio su opinión sobre la falta de freestylers chilenos en la celebración de los 20 años. Dios dos nombres claves de MC’s que han dejado su huella marcada en la historia.

El mexicano no se dio muchas vueltas y sabe que el sazón chileno no puede faltar en ninguna parte: “Yo creo que faltó El Menor indudablemente. Yo sí siento que hizo falta representante chileno. Kaiser no se diga todo lo que lo que ha hecho por el país y por el hip hop en general. Entonces sí, sí, creo que por ahí ellos dos podrían ser como los más indicados. Digo, sé que hay mucho talento, pero creo que por nombres y lo que están realizando, creo que ellos dos podrían haber sido”.

Cabe recordar que Kaiser en 2014 logró un subcampeonato en la Internacional celebrada en España y El Menor alcanzó la tercera posición en su competencia debut realizada el año pasado. Sin lugar a dudas tienen con qué pedir su puesto en el magno evento.

Pero Rapder no sólo se enfocó en ese tema, ya que también nos manifestó la idea hubiese mejorado aún más el formato de Nueva Historia. “Fíjate que no me desagrada. Sin embargo, creo que que pudo haber como un detallito que me hubiera gustado que se mejorara. Que digo al final entiendo que nos están separando por épocas, pero si estamos como queriendo festejar y como mezclar precisamente como todas estas generaciones, me hubiera encantado que si hubieran hecho como estos bombos digamos, en lugar de cuadrantes, que fueran bombos y que saliera uno de cada de cada uno y así se hiciera el grupo”, explicó.

Y agregó que “entonces tienes a uno de la vieja generación, uno de la mediana, uno de la nueva y así sucesivamente. Y creo que ya tener enfrentamientos de esos cuatro tiros si hubiera estado cool”.

Recuerda que Nueva Historia es este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas y lo podrás ver en vivo vía streaming por todas las plataformas digitales de Red Bull Batalla. En resumen, no te lo puedes perder y si lo haces te pasas de bobo.

Publicidad