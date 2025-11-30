Manuel Pellegrini hace llorar a Alexis Sánchez: clásico de Sevilla vs Betis termina con escándalo

Una semana movida tuvo el entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien decidió dejar otra vez esperando a la Roja para extender su vínculo con Real Betis, y lo celebra con un triunfazo en La Liga.

El cuadro del DT nacional fue al estadio Ramón Sánchez Pizjuán donde superaba como visitante a Sevilla por 2-0, en el Gran Derbi de Andalucía.

El partido fue interrumpido a los 86 minutos de partido, porque el árbitro José Luis Munuera Montero suspendió el encuentro luego de que hinchas locales lanzaran proyectiles al terreno de juego y realizaron cánticos antideportivos.

Real Betis golpea a Sevilla en el clásico

Antes que el partido fuera detenido a los 86 minutos la ventaja de la visita era clara y estaba rompiendo una mala racha larga, porque el equipo del Ingeniero no ganaba en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde el 6 enero de 2018.

El cuadro bético abrió la cuenta a los 54 minutos, mediante la aparición del experimentado volante Pablo Fornals. A los 69′ estiró las cifras a través de Sergi Altamira.

En los locales no estuvo el lesionado Gabriel Suazo, mientras que Alexis Sánchez ingresó al terreno de juego a los 61 minutos y jugó como volante creativo, con pocas opciones de llevar riesgo.

Antes de la detención del partido el Sevilla se quedó con un jugador menos, por la expulsión de Isaac Romero a los 84 minutos, tras golpear a un rival.

Luego de unos minutos el partido volvió a disputarse, pero no hubo cambios en el marcador, porque la visita se quedó con la victoria.

El Betis de Pellegrini queda en el quinto lugar de la tabla con 24 puntos, mientras que el Sevilla de Alexos y Suazo cae al puesto 13° con 16 unidades.

La tabla de posiciones de La Liga de España

