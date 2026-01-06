Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Dolor de cabeza para Pellegrini: Boca Juniors quiere quitarle un delantero al Betis

Boca Juniors tiene en la mira a Ezequiel Ávila y su posible salida del Real Betis podría afectar directamente a Manuel Pellegrini.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Pellegrini podría perder a un delantero
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTManuel Pellegrini podría perder a un delantero

En medio del mercado de fichajes hay muchos equipos mirando delanteros y uno de los que más ha llamado la atención es Ezequiel Ávila. El delantero del Real Betis de Manuel Pellegrini aparece en la mira de Boca Juniors para reforzar su delantera.

Según medios argentinos, Ávila fue ofrecido a la dirigencia xeneize como una alternativa de cara a la temporada 2026. Sin embargo, por el momento no hay negociaciones formales avanzadas.

El delantero argentino registró en la temporada 2024-2025 19 partidos y 2 goles, por lo que el club argentino buscaría darle mayor continuidad para integrarlo a un plantel que busca conquistar su séptima Copa Libertadores.

Si bien en España se habla de que Ávila podría llegar al Getafe, donde el acuerdo con el jugador podría estar más encaminado que con Boca, la situación sigue teniendo diversas posibilidades.

Ezequiel Ávila fue ofrecido a Boca Juniors

Ezequiel Ávila fue ofrecido a Boca Juniors

Pellegrini y su decisión en ataque

Para Manuel Pellegrini, la salida de Ávila no sería menor: si bien su protagonismo en el Betis ha sido irregular, su presencia añade opciones de ataque a un equipo que compite tanto en La Liga como en Europa League y su marcha deja un hueco que habría que cubrir.

Publicidad
No solo Pellegrini: otro chileno del Betis es criticado tras dura derrota ante Real Madrid

ver también

No solo Pellegrini: otro chileno del Betis es criticado tras dura derrota ante Real Madrid

El Betis de Pellegrini es el cuarto equipo en La Liga con más goles convertidos en lo que va de esta temporada 2025-2026. Sin embargo, Ávila no anota desde el 4 de diciembre de 2024 por la Copa del Rey frente al Sant Andreu.

Las negociaciones avanzarán durante las próximas semanas, considerando que el mercado europeo estará abierto hasta fines de enero. En América, hay más tiempo para lograr un fichaje,

Lee también
No solo Pellegrini: otro chileno del Betis es criticado tras dura derrota
Internacional

No solo Pellegrini: otro chileno del Betis es criticado tras dura derrota

Del Caribe a Chile: el discípulo de Pellegrini que llega a Primera
Campeonato Nacional

Del Caribe a Chile: el discípulo de Pellegrini que llega a Primera

"Me da una bronca": Pellegrini estalla tras humillación ante el Madrid
Internacional

"Me da una bronca": Pellegrini estalla tras humillación ante el Madrid

Deseo de Colo Colo le da la espalda a su ex club para fichar por River
Mercado de fichajes 2026

Deseo de Colo Colo le da la espalda a su ex club para fichar por River

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo