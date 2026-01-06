En medio del mercado de fichajes hay muchos equipos mirando delanteros y uno de los que más ha llamado la atención es Ezequiel Ávila. El delantero del Real Betis de Manuel Pellegrini aparece en la mira de Boca Juniors para reforzar su delantera.

Según medios argentinos, Ávila fue ofrecido a la dirigencia xeneize como una alternativa de cara a la temporada 2026. Sin embargo, por el momento no hay negociaciones formales avanzadas.

El delantero argentino registró en la temporada 2024-2025 19 partidos y 2 goles, por lo que el club argentino buscaría darle mayor continuidad para integrarlo a un plantel que busca conquistar su séptima Copa Libertadores.

Si bien en España se habla de que Ávila podría llegar al Getafe, donde el acuerdo con el jugador podría estar más encaminado que con Boca, la situación sigue teniendo diversas posibilidades.

Pellegrini y su decisión en ataque

Para Manuel Pellegrini, la salida de Ávila no sería menor: si bien su protagonismo en el Betis ha sido irregular, su presencia añade opciones de ataque a un equipo que compite tanto en La Liga como en Europa League y su marcha deja un hueco que habría que cubrir.

El Betis de Pellegrini es el cuarto equipo en La Liga con más goles convertidos en lo que va de esta temporada 2025-2026. Sin embargo, Ávila no anota desde el 4 de diciembre de 2024 por la Copa del Rey frente al Sant Andreu.

Las negociaciones avanzarán durante las próximas semanas, considerando que el mercado europeo estará abierto hasta fines de enero. En América, hay más tiempo para lograr un fichaje,