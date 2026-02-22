Es tendencia:
Se agota la paciencia de Pellegrini y lanza furioso descargo: “Intervino muy mal”

El ingeniero chileno alzó la voz ante el empate de su equipo, donde lanzó una fuerte crítica a la intervención del VAR.

Por Andrea Petersen

El entrenador del Real Betis reaccionó al empate.
© Getty ImagesEl entrenador del Real Betis reaccionó al empate.

El Real Betis consiguió un empate frente al Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga, donde en el encuentro hubo dos detenciones de juego para revisar el VAR, a pesar de que ninguno de los equipos reclamó, lo que causó la molestia del DT de los verdiblancos, Manuel Pellegrini.

El entrenador chileno se refirió a la situación en una conferencia de prensa post encuentro, donde reclamó lo innecesario de esos paradones. “El VAR intervino muy mal, porque ninguno de los dos equipos reclamo ninguna falta”.

No se puede demorar siete u ocho minutos para saber si hay una uña dentro del área o fuera, el VAR tiene que interpretar en cosas importantes. En ninguna de las dos aéreas reclamó”.

El presente del Betis y la lesión de Anthony

El DT chileno también se refirió a como se vivió el encuentro, donde tras el empate quedan posicionados en el quinto puesto de LaLiga. “Fue un partido bastante parejo en el que nos pusimos en ventaja y en Rayo en la única que tuvo la pudo convertir”.

Pellegrini se la juega a meses del Mundial: ésta es la mejor selección del planeta para don Manuel

ver también

Pellegrini se la juega a meses del Mundial: ésta es la mejor selección del planeta para don Manuel

En el segundo tiempo vienen esas acciones que son más que entrañas en unas acciones que ningún equipo reclama. Los últimos minutos fueron nuestros y tuvimos una ocasión para marcar”, expresó.

En la misma línea, Pellegrini tranquilizó a los hinchas sobre el estado físico de Antony luego de que al final del encuentro, el jugador terminó entre lágrimas. “El pubis lo va a seguir teniendo, no es algo que le molesta en el partido. Los estamos cuidando, en términos generales fue más por la emoción de haber perdido esa oportunidad”.

