Manuel Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions League: “No hay que…”

Un lindo momento atraviesa Real Betis del entrenador chileno Manuel Pellegrini, que este domingo sumó una nueva victoria en La Liga y crece en la tabla de posiciones.

El cuadro sevillano fue a las islas baleares para ganarle a Real Mallorca, rival al que vencieron por un apretado 2-1 y siguen firme en el certamen ibérico.

La situación de Real Betis en la tabla de posiciones es cómoda, puesto que aparece en la quinta plaza con 41 puntos, apenas a cinco unidades de meterse en zona de Champions League.

Pellegrini pide calma a los hinchas de Real Betis

Manuel Pellegrini habló tras el triunfo de Real Betis ante Real Mallorca y pide calma, antes las voces que ya ponen a su equipo como candidato para clasificar a la Champions League.

“Vamos a tener siempre la ambición de llegar lo más arriba posible, pero no hay que confundir ilusión con la realidad, porque hay equipos mas potentes por arriba. El objetivo es clasificarse para Europa otra vez. Si puede ser la Champions, fenomenal”, explicó.

Pellegrini analiza el presente de Betis. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

“Lo intentaremos hasta el final como en las anteriores temporadas. Hemos tenido muchos lesionados y es mérito del plantel que estemos superando esas importantes bajas“, cerró Manuel Pellegrini.

