No lo han pasado bien. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viven un mal momento en el Sevilla, equipo que no lo pasa bien en La Liga. El cuadro de los chilenos marcha en el lugar 13 del torneo, lejos de los lugares donde suele estar.

En el último partido, ante el Alavés, el cuadro sevillano apenas empató en casa. El duelo significó que el equipo se quedase estancado en la mitad de la tabla de posiciones, donde se empantana.

Pero, no solamente los puntos preocupan en el Sevilla. Además, precisamente ante Alavés, el técnico de los chilenos, Matías Almeyda, perdió la calma y fue expulsado. Pero la cosa no quedó ahí.

Malas nuevas

Puede que el episodio negro vivido ante el Alavés se pongo aún más oscuro. En el programa español El Día Después se mostraron imágenes del técnico insultando al árbitro y se puede entender lo que le dice.

“¿Por qué me echas? ¿Por qué carajo me echas? Te equivocaste. ¡Sos un pendejo!“, le habría dicho Almeyda al juez del encuentro, lo que puede significar una peor penalidad para el DT argentino.

Según el código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esta ofensa directa podría costarle hasta doce fechas al técnico de Alexis y Gabi Suazo, lo que vendría a profundizar más la crisis que vive el Sevilla.

