Universidad de Chile

Despejaron dudas con el plantel: U de Chile tomó una decisión con Francisco Meneghini

Ante preocupaciones de los jugadores, desde la dirigencia les dejaron en claro que el técnico no está en duda en el proceso.

Por Cristián Fajardo C.

Francisco Meneghini recibió el respaldo en la U.
Universidad de Chile ha vivido un complejo escenario en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde sigue sin saborear la victoria en los tres primeros partidos del torneo.

Esto, obviamente, le está comenzando a generar problemas al técnico Francisco Meneghini, donde tiene una mochila pesada con mucha presión para el encuentro del domingo ante Deportes Limache.

En ese sentido, han surgido versiones de una posible evaluación temprana si no se consigue vencer al cuadro tomatero en el Estadio Nacional, algo que en la interna ha movido el piso.

Según pudo conocer Redgol, esto fue alertado por algunos jugadores, donde desde la dirigencia han aclarado que, por ahora, no hay posibilidad de salida del técnico argentino.

Francisco Meneghini no tiene alarma de salida en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El gran motivo por el que U de Chile no puede ni pensar en sacar a Francisco Meneghini

Paqui no está en duda en las próximas fechas en la U

Universidad de Chile intenta trabajar en calma en el Centro Deportivo Azul, donde necesitan cuanto antes sumar una primera victoria en la Liga de Primera, pese a que ahora van contra el puntero.

Pese a esto, en la U se han apurado en aclarar, primero a sus jugadores y cuerpo técnico, que no hay alarma de salida ni de una evaluación que tenga caminando por la cornisa a Paqui.

Incluso referentes del plantel mostraron preocupación por lo que puede venir, en algo donde recibieron la tranquilidad de seguir trabajando más duro para poder sacar los resultados.

Por ahora, no se ven movimientos en la banca de la U, donde incluso se pone atención en que Paqui tiene dos años de contrato, por lo que una salida hace tambalear cualquier presupuesto.

