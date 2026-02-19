Universidad de Chile comenzó el año con delantera prácticamente nueva: se fueron Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández. Llegaron Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Lamentablemente para los azules, ni los delanteros ni el entrenador Francisco Meneghini le han encontrado la vuelta. De hecho, en tres partidos con dos empates y una derrota, la U sólo ha anotado un gol, obra de Eduardo Vargas.

Como si fuera poco, Lucero se fue expulsado en el debut contra Audax Italiano.

Con el escaso registro goleador, la U de Paqui Meneghini registra la peor delantera en 19 años, estadística recogida por La Tercera.

ver también “No hay muchas cosas que…”: en U de Chile recuerdan a Gustavo Álvarez tras mal inicio de Meneghini

Delantera de la U 2026 sólo supera a la de Salvador Capitano

“Apenas un tanto en tres fechas y seis remates al arco en todo el torneo explican el arranque goleador más pobre de Universidad de Chile en casi dos décadas”, sostiene el medio de Copesa.

Peor aún: Octavio Refuerzo llegó como refuerzo y cartel goleador… pero pelea con una lesión.

Así las cosas, la delantera de la U de Meneghini hacen recordar a Salvador Capitano, quien fracasó rotundamente en la banca de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

En ese Torneo de Apertura 2007, la U debió esperar seis partidos para convertir su segundo gol, con una oscura racha de 583 minutos sin encontrar la red rival. Finalmente, Capitano dejó la banca por su pésimo rendimiento, reemplazado por Jorge Socías.

ver también Meneghini y su paupérrimo inicio en U de Chile: Dudamel, Escobar, Diego López y Pellegrino lo superan

Con la delantera y el futuro de Meenghini cuestionados, la U volverá a la acción este domingo 22 de febrero, como local contra Deportes Limache, por la cuarta fecha. Los azules buscan su primer triunfo de la temporada en la Liga de Primera.