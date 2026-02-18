Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera, con Francisco Meneghini obligado a mejorar el paupérrimo inicio de temporada con el Chuncho.

Paqui se estrenó como entrenador de los azules con empate sin goles ante Audax Italiano (0-0), derrota frente a Huachipato (2-1) e igualada contra Palestino (0-0). Escasas dos unidades.

Así las cosas, Meneghini registra el peor inicio de torneo recordado en los últimos tiempos en Universidad de Chile. De hecho, Paqui queda como el peor parado entre los seis últimos entrenadores de la U, entre nombres que se fueron con más pena que gloria del CDA.

Rafael Dudamel partió con dos empates (Everton y Universidad Católica) y un triunfo contra Audax Italiano, con cinco puntos. Santiago Escobar cosechó tres triunfos en su inicio sumando nueve puntos frente a Unión La Calera, Antofagasta y Ñublense.

Hasta Diego López y Pellegrino superan a Paqui

Diego López registró un triunfo (La Calera), un empate (Antofagasta) y una derrota (Ñublense), partiendo con cuatro unidades. Mauricio Pellegrino se estrenó con un triunfo (Unión Española) y dos derrotas (Huachipato y Palestino), abrochando tres puntos.

Meneghini partió en la U incluso peor que los otros últimos cinco entrenadores azules.

En el registro más reciente, Gustavo Álvarez arribó a la U con un empate (Cobresal) y dos triunfos (Audax Italiano y Palestino), totalizando siete unidades en los tres primeros partidos.

Aquí hay un punto aparte, pues la salida de Álvarez se dio con polémica, pero fue el entrenador quien salió por la ventana trasera. El ex DT de Huachipato dejó escapar el torneo nacional en 2024 y 2025, pero ganó la Copa Chile y la Supercopa y su éxodo no fue puntualmente por rendimiento.

Así las cosas, y de entrada, Francisco Meneghini se instala como el técnico con peor inicio en la historia más reciente de Universidad de Chile. Si no le gana a Deportes Limache la continuidad de Paqui se puede complicar seriamente, justo en la previa del Superclásico ante Colo Colo.

