U de Chile

No está todo mal para Paqui: los tres referentes que le prestan el ropero entero a Meneghini

El DT del Romántico Viajero no ha tenido un buen comienzo en la Liga de Primera 2026. Pero en la interna azul hay algunos que lo respaldan.

Por Jose Arias

Los tres referentes que bancan a Meneghini.
Los tres referentes que bancan a Meneghini.

Nadie puede negar que el comienzo de Francisco Meneghini en la banca de la Universidad de Chile ha sido deplorable. De nueve puntos posibles, el técnico argentino, formado en aguas bielsistas, ha sumado sólo dos.

Paqui no le encuentra el juego al Romántico Viajero, pese a contar con jugadores de renombre. Esto ha hecho que, apenas comenzado este torneo, ya se empiece a hablar del despido del DT.

No obstante, esto es lo que pasa en las afueras del club azul. En la interna, Paqui sí tiene ganados algunos corazones. De hecho, tal como señaló El Deportivo, son tres referentes los que le prestan ropa.

Referentes con Paqui

Parece un eslogan político, pero se trata de una realidad. Los referentes de la Universidad de Chile están con Paqui Meneghini. Esto es lo que dijo La Tercera, refiriéndose a la interna del club laico.

Según detallaron en el medio citado, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas tienen confianza en el proceso del DT del Romántico Viajero. Esta fe en Paqui viene, incluso, desde antes de que fuese oficializado en el CDA.

Incluso, cuando se debatía sobre el arribo de Francisco Meneghini o Renato Paiva, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz dieron a conocer su opinión a las máximas autoridades y se inclinaron por el arribo del actual estratega“, señalaron en El Deportivo.

Edú salió enojado en el último partido ante Palestino, pero banca a Meneghini | Photosport

Edú salió enojado en el último partido ante Palestino, pero banca a Meneghini | Photosport

