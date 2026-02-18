O’Higgins vencía por 1-0 a Bahía jugando de buena manera en la Copa Libertadores. De hecho, tuvo la opción ampliar el marcador, pero VAR dijo otra cosa.

El Capo de Provincia vuelve al torneo de clubes más importante de América y lo hace a lo grande. En condición de local, los dirigidos por Lucas Bovaglio enfrentan a los brasileños por la fase 2, donde intentan sacar ventaja en el choque de ida.

¿Estuvo bien anulado el gol de O’Higgins?

O’Higgins se adelantó en el marcador gracias a un tempranero gol de Francisco González. A los 4 minutos de juego, el argentino enganchó al borde del área y clavó el balón en un rincón imposible para el meta Ronaldo. Fue el 1-0 en El Teniente.

El Capo de Provincia se fue al descanso en ventaja y siendo superior, jugando de buena manera. Por esta razón, en el inicio del segundo tiempo intentaron mantener el ritmo y encontraron premio a los 55′, cuando Arnaldo Castillo les ganó a todos por el aire y de cabeza ponía el 2-0.

Las tribunas rancagüinas se llenaron de emoción y alegría con el tanto que les deba una buena ventaja para ir a Brasil. Sin embargo, mientras seguían festejando, el árbitro uruguayo Javier Alberto Feres comenzó a ponerse su dedo en el oído. Señal inequívoca de que el VAR algo le estaba avisando. Luego de unos segundos, el juez fue a revisar la pantalla.

En la repetición del gol, se pudo ver que Luis Pavez cometió infracción en el origen de la jugada, cuando O’Higgins recuperó el balón y ahí inició el ataque que derivó en gol. El árbitro decidió sancionar la falta y no validar el gol de Castillo.

Por ahora el Capo de Provincia siguen en ventaja e intentará dejar atrás el gol anulado a Arnaldo Castillo. Los dirigidos por Lucas Bovaglio quieren viajar a Brasil con la victoria en el bolsillo.