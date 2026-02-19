Pronósticos Unión La Calera vs Ñublense: los Diablos Rojos se juegan el invicto en el arranque de la cuarta fecha

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Unión La Calera vs Ñublense, por la fecha 4 del Campeonato Nacional.

Unión La Calera y Ñublense abrirán la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, con el juego programado para el 20 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. El elenco cementero había ganado sus dos primeros partidos pero cayó con Colo Colo en el último minuto en la tercera jornada, mientras que los Diablos Rojos están invictos tras dos empates y el reciente triunfo por la mínima diferencia ante Audax Italiano.

Pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Ñublense

Jeraldino, protagonista en Ñublense

Ignacio Jeraldino anotó dos de los tres goles de Ñublense en el Campeonato Nacional de Chile: ambos partidos en los que marcó terminaron empatados 1-1, frente a Palestino y Deportes Limache.

El delantero de 30 años celebró en dos ocasiones en ocho enfrentamientos ante los Cementeros: una vistiendo la camiseta de Audax Italiano y otra con la de Unión Española.

Anotará en cualquier momento: Ignacio Jeraldino – 3.25 en bet365

Unión La Calera arranca con bajo registro de córners en el torneo

Unión La Calera no ha registrado un buen volumen de córners en su inicio en el Campeonato Nacional de Chile: presenta el cuarto promedio más bajo del torneo, con apenas 2,67 por partido. Además, en ninguna de sus tres presentaciones alcanzó los cinco saques de esquina a favor.

Tiros de esquina de Unión La Calera: Menos de 4.5 – 1.80 en bet365

El Cementero no marca después del descanso

A pesar de haber ganado sus dos primeros partidos en la Liga de Primera 2026, el cuadro cementero, no logró marcar en la segunda parte: su gol ante Everton y sus tres anotaciones frente a Cobresal llegaron en el primer tiempo.

Además, los Diablos Rojos recibieron dos goles (ante los Árabes y los Cerveceros), ambos antes del descanso.

Total de goles de Unión La Calera en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Unión La Calera vs Ñublense

