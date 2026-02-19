Brayan Cortés ha tenido un intenso inicio de aventura en el fútbol argentino. El arquero llegó a Argentinos Juniors y ha dado que hablar no sólo por su rendimiento, sino que también por algunas polémicas.

La última llegó la noche de este miércoles, cuando su equipo visitó a Barcelona de Guayaquil en la ida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. En el agónico triunfo del Bicho, el ex Colo Colo pudo dejar a su equipo con un hombre menos por una supuesta falta.

Fue en la primera etapa cuando un error en el fondo obligó al guardameta a intervenir. Ahí terminó golpeando a un rival, lo que hizo explotar en reclamos el Estadio Monumental Isidro Romero.

Brayan Cortés desata la furia de Barcelona en Copa Libertadores

El triunfo en la agonía de Argentinos Juniors ante Barcelona en la Copa Libertadores dejó a Brayan Cortés en el centro de la polémica. El arquero protagonizó una jugada por la que muchos pidieron su expulsión pero que, para su suerte, no avanzó más allá.

Brayan Cortés sigue firme como arquero de Argentinos Juniors y fue clave para conseguir el triunfo en Copa Libertadores este miércoles. Foto: Argentinos Juniors.

Fue en los primeros minutos de partido cuando un balonazo largo terminó con el defensa Francisco Álvarez fallando de manera increíble. Esto fue aprovechado por Héctor Villalba, quien se anticipó para tratar de meter un sombrerito ante la salida del chileno.

Pero cuando parecía que lo lograba, Brayan Cortés logró pinchar la pelota pero con una plancha por la que el delantero del Barcelona se lanzó al piso de inmediato. El VAR hizo la pega y revisó la intervención, pero descartó una tarjeta roja.

La situación pudo costarle muy caro a Argentinos Juniors. En los 65′ el propio Francisco Álvarez se ganó la expulsión y dejó a sus compañeros con uno menos, aunque para su suerte, Leandro Fernández se vistió de héroe y armó la jugada del gol en los descuentos.

El resultado le permite al elenco del ex Colo Colo tomar la ventaja en la pelea por un lugar en la próxima ronda del torneo. Eso sí, con 90 minutos aún por jugarse al otro lado de la cordillera.

Brayan Cortés da que hablar en Argentinos Juniors gracias a una jugada en la que, por suerte, no terminó expulsado. El arquero disfruta de un buen presente en el Bicho, donde parece haber encontrado su lugar después de un 2025 muy complejo.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en la temporada 2026?

Con su actuación ante Barcelona, Brayan Cortés llegó a los 7 partidos oficiales en total disputados con Argentinos Juniors en la temporada 2026. En ellos ha dejado su arco en cero en 5 ocasiones y ha recibido 3 goles en los 630 minutos que acumula dentro de la cancha.

