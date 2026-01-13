Una de las interrogantes que debía despejar Universidad Católica para la conformación de su plantel con miras a la temporada 2026 era si finalmente podían conseguir la permanencia por un año más del venezolano Eduard Bello.

Si bien había intención clara del delantero por permanecer en el club, en Cruzados debían negociar con Barcelona de Guayaquil, dueño de su pase, quien pedía US$1 millón de dólares para dejar partir al ex Antofagasta.

Ante la negativa desde el “Ídolo del Astillero” por bajar la cláusula de salida, en Católica dieron por terminadas las negociaciones por Bello, y según confirmó Radio Cooperativa, el venezolano no será parte del equipo para la campaña venidera.

¿Qué hará Católica tras partida de Bello?

Pese al deseo de su técnico Daniel Garnero en volver a contar con él, la emisora indica que en Cruzados ya dieron vuelta la página y activaron su “Plan B” para ir en busca de su sexta (y última) contratación de cara a sus desafíos locales e internacionales.

En ese ámbito, si bien la primera opción para ser nuevo jugador de Católica la posee Michael Vadulli, actualmente en Audax Italiano, ante la salida de Bello también hay otra alternativa para ocupar esta plaza en la delantera, y esa es es Lautaro Pastrán, quien jugó la última temporada en Liga de Quito.

“Estamos viendo varios nombres en esa posición (extremo). No hemos hecho ninguna oferta por ningún jugador, ni negociamos por nadie en esa zona; cuando tomemos la decisión de quién va a ocupar esa posición, haremos la oferta“, señaló días atrás el gerente deportivo José María Buljubasich.

Los números del venezolano en Los Cruzados

Durante su temporada con Universidad Católica, entre torneos locales y Copa Sudamericana, Eduard Bello disputó 1.782 minutos en 31 compromisos, donde registró siete goles y tres asistencias.