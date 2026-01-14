Es inminente que Felipe Loyola firme como refuerzo del Pisa, que intenta mantener la categoría en la Serie A de Italia. El próximo equipo del Pipe está en zona de descenso directo. Por eso mismo, sabe que debe invertir si la intención es escaparle al fantasma. Y en el seleccionado chileno pondrán mucho dinero.

Así lo informó el periodista Germán García Grova, autoproclamado especialista en el mercado de fichajes. El comunicador reveló que será un préstamo avaluado en 1 millón 500 mil euros. Pero con una cláusula de compra obligatoria en caso de un requisito pocas veces visto.

“Si juega un minuto en 5 partidos hay una obligación de compra por 5,5 millones de euros por el 70 por ciento del pase”, aseguró García Grova. Por la necesidad del Pisa se anticipa que Loyola cumplirá holgadamente aquel desafío.

Por si eso fuera poco, el 30 por ciento que falta de la ficha del Pipe -que pertenece a medias a Independiente de Avellaneda y Huachipato- también cuesta un dinero importante: 4,25 millones de la divisa que rige en la Unión Europea. Vale decir, podría generar más de 11 millones de esa moneda.

Felipe Loyola en acción durante el amistoso de Chile vs Perú jugado en Rusia. (Sipa/Photosport).

Felipe Loyola se suma a los refuerzos millonarios del Pisa de Italia

Felipe Loyola no será el único fichaje costoso del Pisa para mantenerse en la Serie A de Italia. También aseguraron la contratación de un atacante nigeriano, a quien ya presentaron oficialmente. Fue Rafiu Durosinmi, quien se integró desde el Viktoria Plzen de República Checa.

El atacante africano costó 9 millones de euros. Tiene 23 años y arriba al Calcio tras haber anotado 35 goles y repartido 10 asistencias en el cuadro checo, donde contabilizó 86 partidos. Durosinmi firmó un contrato hasta junio de 2030, según reportó Transfermarkt.

Por lo pronto, el siguiente desafío del Pisa será el viernes 16 de enero por la jornada 21 de la Serie A. El cuadro adiestrado por Alberto Gilardino recibirá a Atalanta a contar de las 16:45 horas para luchar por un solo objetivo: que el equipo se quede en la máxima categoría.

Así va el Pisa en la tabla de posiciones de la Serie A 25-26

El Pisa está en la lucha por evitar el descenso directo en la Serie A. Por ahora va 20°. Colista absoluto. Pero quedan 18 partidos.

