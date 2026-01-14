El futuro de Felipe Loyola parece estar en Europa. En las últimas horas, se reportó que el jugador de Independiente tiene una oferta del Pisa y que estaría a solo detalles de dejar el fútbol argentino y dar el salto.

El elenco de la Serie A habría enviado una oferta formal de siete millones de euros por el 70% del pase del jugador.

En el Rojo, Gustavo Quinteros dejó al volante fuera de la convocatoria contra Everton en la Serie Río de La Plata por esto mismo. “Loyola tiene una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero por precaución, aunque venía entrenando muy bien, no estará”, explicó.

No fue el único que se refirió al tema. Además, Lautaro Millán, su compañero tanto en Independiente como en la Roja, se despidió de Felipe Loyola.

En Independiente adelantan la salida de Felipe Loyola

“Le deseamos lo mejor. Se nos va un jugador muy importante, pero da un salto. No hablamos nada sobre el pase con Felipe, dejamos que él se arregle, ojalá salga todo bien”, mencionó Lautaro Millán.

Las siguientes horas serán claves para el traspaso de Felipe Loyola. De caerse, Gustavo Quinteros ya le advirtió: “Si no hay acuerdo pronto, de acá al viernes va a jugar el próximo partido (contra Montevideo Wanderers)”.

