Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

En Independiente asumen la salida de Felipe Loyola: “Se nos va un jugador muy importante”

Lautaro Millán, compañero de Felipe Loyola en Independiente, adelantó su salida del elenco argentino. Lo buscan desde Italia.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola tiene un pie fuera de Independiente
© InstagramFelipe Loyola tiene un pie fuera de Independiente

El futuro de Felipe Loyola parece estar en Europa. En las últimas horas, se reportó que el jugador de Independiente tiene una oferta del Pisa y que estaría a solo detalles de dejar el fútbol argentino y dar el salto.

El elenco de la Serie A habría enviado una oferta formal de siete millones de euros por el 70% del pase del jugador.

En el Rojo, Gustavo Quinteros dejó al volante fuera de la convocatoria contra Everton en la Serie Río de La Plata por esto mismo. “Loyola tiene una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero por precaución, aunque venía entrenando muy bien, no estará”, explicó.

No fue el único que se refirió al tema. Además, Lautaro Millán, su compañero tanto en Independiente como en la Roja, se despidió de Felipe Loyola.

“Oferta formal y se ultiman detalles”: Felipe Loyola a una firma de millonario fichaje en la Serie A de Italia

ver también

“Oferta formal y se ultiman detalles”: Felipe Loyola a una firma de millonario fichaje en la Serie A de Italia

En Independiente adelantan la salida de Felipe Loyola

Le deseamos lo mejor. Se nos va un jugador muy importante, pero da un salto. No hablamos nada sobre el pase con Felipe, dejamos que él se arregle, ojalá salga todo bien”, mencionó Lautaro Millán.

Las siguientes horas serán claves para el traspaso de Felipe Loyola. De caerse, Gustavo Quinteros ya le advirtió: “Si no hay acuerdo pronto, de acá al viernes va a jugar el próximo partido (contra Montevideo Wanderers)”.

Publicidad
Lee también
Everton cae contra Independiente en una guerra de goles
Chile

Everton cae contra Independiente en una guerra de goles

Gustavo Quinteros le mete presión al fichaje de Loyola
Internacional

Gustavo Quinteros le mete presión al fichaje de Loyola

¡Notable! Felipe Loyola rumbo a la Serie A de Italia con millonario contrato
Mercado de fichajes 2026

¡Notable! Felipe Loyola rumbo a la Serie A de Italia con millonario contrato

El canal que transmite la Noche Lila: Deportes Concepción vs. Coquimbo
Chile

El canal que transmite la Noche Lila: Deportes Concepción vs. Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo