¡Habemus nómina de la Selección Chilena! El combinado nacional, que participará en el FIFA Series en Nueva Zelanda, ya tiene los nombres de los jugadores que irán por este torneo amistoso.

Mientras los rivales de Chile se preparan para su participación en el Mundial, los dirigidos por Nicolás Córdova empiezan a asumir el peso de ser los que vienen a reemplazar el declive de la Generación Dorada. La Roja planea tener un equipo competitivo para las próximas Eliminatorias y para la Copa América.

Al frente Chile tendrá a Nueva Zelanda, anfitrión de este FIFA Series, y al debutante en mundiales, el cuadro de Cabo Verde. En ese sentido, era la opción de probar a jugadores que, probablemente, sean el futuro de La Roja. Uno importante se le quedó fuera a Nicolás Córdova.

Guarello no entiende por qué no lo nominaron

Analizando la nómina de la Selección Chilena, Juan Cristóbal Guarello y Cristian Caamaño hablaron extensamente sobre los citados. Para JCG hay una ausencia importante y no entiende su razón.

“Lo de Matías Sepúlveda me llama muchísimo la atención. Porque, además, es un polivalente: te puede ir como volante por la izquierda, como lateral y como volante central. Es un jugador que te cubre y que tiene buen remate con pelota detenida”, analizó Guarello.

“Si a mi me piden un volante de marca, entre Saavedra y Sepúlveda. ¡Pásame a Sepúlveda! No tengo dónde perderme“, remató el periodista en el programa Pierna Fuerte de Radio Agricultura.

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Matías Sepúlveda brilla en Lanús | Getty Images

En resumen…

Nicolás Córdova lidera la selección para disputar el torneo FIFA Series en Nueva Zelanda.

Chile enfrentará a los seleccionados de Nueva Zelanda y Cabo Verde en duelos amistosos.

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El periodista Juan Cristóbal Guarello cuestionó la ausencia del volante polivalente Matías Sepúlveda.

¿Cuál es la nómina de la Selección Chilena?