El entrenador del combinado femenino enfrentó los micrófonos luego de la derrota ante Ecuador que nos dejó fuera del Mundial de Brasil 2027.

La selección chilena femenina vivió una dura jornada en el Estadio Nacional ante Ecuador. El equipo de Luis Mena, que estaba obligado a ganar en su último partido de la Liga de las Naciones, cayó por 2-1 y se despidió de cualquier opción de jugar el Mundial de Brasil 2027.

Tras esta caída el propio DT del combinado femenino tuvo que enfrentar los micrófonos, donde no ocultó su tristeza e incluso abordó la opción de dejar el cargo luego del fracaso deportivo.

El ex defensor dejó en claro que los entrenadores viven a partir de los resultados y que su continuidad es algo que se tendrá que estudiar en los próximos días.

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Luis Mena no descarta su adiós de la selección chilena femenina

El DT del combinado nacional afirmó que “estamos sujetos a los resultados, cuando ganamos somos buenos y cuando perdemos somos malos. Estoy muy tranquilo y contento de haber aportado este granito de arena al crecimiento del fútbol femenino”.

“Tenemos mejores condiciones desde que llegué a la selección y durante la semana veremos que resoluciones se van tomando. Muy agradecido de mi cuerpo técnico y de la gente que trabaja, que no es mucha. Después veremos lo que va a pasar”, agregó.

La selección chilena femenina quedó matemáticamente eliminado del Mundial de Brasil 2027. | Foto: Photosport.

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Ya mirando al futuro de la actividad, el ex defensor declaró que “hay que seguir mejorando en distintos aspectos. Cada torneo es importantísimo y lo tomamos con seriedad, sobre todo en las series menores. La sub 16 será la base para el Mundial de Marruecos (este año)”.

“Hemos creado categorías menores como la sub 14 o la sub 15. Ojalá que pudiéramos traer la Copa Libertadores, que tengamos mas campeonatos sub 17 que nos permitan seguir en ese crecimiento que queremos del futbol femenino”, concluyó.

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En síntesis

Chile perdió 2-1 ante Ecuador despidiéndose de sus opciones al Mundial Brasil 2027.

despidiéndose de sus opciones al Mundial Brasil 2027. Luis Mena evaluará su continuidad como director técnico durante los próximos días.

evaluará su continuidad como director técnico durante los próximos días. La categoría sub 16 será la base de Chile para el Mundial de Marruecos.

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