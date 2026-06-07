El portero titular de la selección chilena, evitó una boleta de los lusos y eso motivó una reverencia de A Bola.

Portugal se impuso a Chile por 2-1 en un amistoso previo al Mundial 2026 en el que hubo pocos puntos rescatables de la Roja, donde Lawrence Vigouroux evitó una caída por un margen más amplio. De hecho, apenas comenzó el partido el golero del Swansea City hizo una tapada espectacular.

Sacó una mano espectacular tras un cabezazo de Rúben Dias. El defensor del Manchester City pilló levemente a contrapié a Vigouroux. Pero eso no fue suficiente para vencer al golero de 32 años, quien una vez más fue titular bajo la tutela de Nicolás Córdova.

De hecho, el principal diario deportivo portugués, A Bola, estuvo muy atento a la actuación del arquero chileno-inglés, quien ya suma ocho encuentros internacionales en el Equipo de Todos. “Una brillante atajada a Dias fue la carta de presentación en su sólida actuación”, describió el periódico.

La tapada espectacular de Vigouroux a Rúben Dias. (Captura ESPN).

Pero ese testazo del exdefensor del Benfica no fue lo único destacado que hizo Vigouroux: también le bloqueó un remate dentro del área a Cristiano Ronaldo. Luego de dejar clavado a Guillermo Maripán con un amague dentro del área, el Bicho intentó un remate rasante.

Ese tiro no fue suficiente para vulnerar al exguardavalla del Burnley y de Everton de Viña del Mar, donde estuvo a préstamo en 2019 y no jugó ningún partido. Por eso y algo más, Vigouroux fue quien obtuvo la nota máxima del deslucido equipo que inexplicablemente todavía adiestra Córdova.

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Diario A Bola de Portugal queda maravillado con Lawrence Vigouroux

A Bola no pasó inadvertido que el DT de Lawrence Vigouroux en el Swansea City es portugués. Vitor Matos fue nombrado en este análisis uno a uno que hizo el citado medio, que también recordó el tiro de chilena de Joao Cancelo que el meta de la Roja mandó al córner.

Varias pelotas aéreas descolgadas e incluso un leve guantazo para desviar un fuerte tiro rasante de Rafael Leao, aunque en esa acción el arquero tuvo la suerte de que el poste jugó a su favor. Aunque también marcaron que “nada pudo hacer” en los goles de Gonçalo Guedes y de Bruno Fernandes.

Gonçalo Guedes celebra el gol que le anotó a Chile. (Zed Jameson/Photosport).

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“Tenemos un proyecto de arqueros, estamos generando perfiles para el nivel internacional. Una cosa es jugar en la liga chilena y otra, hacerlo en este nivel. Hay que tener estatura, brazos largos. Por eso llamamos a jugadores de ese perfil. Lo de Lawrence es el ejemplo que queremos tener. Ha sido de los mejores en la Championship, su nivel no me sorprende”, aseguró Córdova sobre el meta.

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