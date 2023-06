Cristian Campestrini sabe que todavía falta. Pero entiende que su club va por buen camino hacia el objetivo: el experimentado golero argentino ataja en Deportes Limache, líder de la Segunda División chilena. Pero fue él quien dejó a Lawrence Vigouroux sin opciones de estrenarse en Everton de Viña del Mar. Cuando eso ocurrió, había pasado un buen tiempo de su debut con la selección de Argentina de la mano de Diego Armando Maradona.

El portero chileno-inglés-jamaicano acaba de dar un gran salto: pasó desde el Leyton Orient (ascendido a la 3° división) al Burnley. Por ese traspaso, Vigouroux competirá en la Premier League de Inglaterra. Para muchos, la mejor del mundo. “Voy demostrar que merezco estar aquí”, dijo muy entusiasmado el seleccionado Sub 20 por la Roja en el Sudamericano 2013.

Pero para esta gran oportunidad, el arquero que el 19 de noviembre cumplirá 30 años tuvo que dar una vuelta larguísima. Que incluyó un frustrante paso por el fútbol chileno, donde no pudo siquiera llegar a debutar. Fue suplente ocho veces de Campestrini. El veterano meta fue contactado por RedGol, pero se excusó de participar.

Campestrini: de jugar por la selección de Argentina a competir con Vigouroux en Everton de Viña del Mar

Fue en el Campeonato Nacional 2019 que Lawrence Vigouroux llegó a préstamo a Everton de Viña del Mar. Pero sólo fue suplente en ocho ocasiones. Todos esos duelos los jugó Cristian Campestrini, quien totalizó 23 partidos en la competición. La llave ante Colo Colo de la Copa Chile también la atajó el argentino, quien hoy tiene 43 años y continúa activo.

Jugó ocho de los 13 partidos de Deportes Limache, puntero en la tercera categoría del fútbol chileno. Los otros los disputó Matías Bórquez. Cada vez más lejos queda en el tiempo su época en la selección de Argentina. Llegó a defender la portería de la Albiceleste con Diego Armando Maradona en la dirección técnica.

Disputó dos partidos. Reemplazó a Diego Pozo en los últimos 17′ del triunfo de Argentina por 3-1 ante Panamá en un amistoso jugado en Santa Fe. Y estuvo durante los 90′ en el triunfo por 3-2 frente a Costa Rica en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez de San Juan.

Pero su relación con Maradona estuvo lejos de terminar bien. En más de alguna ocasión, sacó algunos trapitos al sol de su experiencia con el Pelusa. “Él no tiene los códigos del fútbol”, fue una de las críticas de Campestrini al fallecido ídolo argentino.

Campestrini explica su enojo con Maradona: “Me creó una ilusión y me dejó sin nada”

Después de su paso por Everton, Cristian Campestrini dio otro salto a México: esta vez al Celaya. Y en la cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus, atendió un videollamado de TNT Sports Argentina y repasó el porqué de su molestia con Diego Armando Maradona.

“Estaba en Dorados y antes de regresarme a Argentina, el presidente me dice que me vaya tranquilo. Pretendía que renueve un año y medio más. Yo era capitán. Me llama el actual técnico de Gimnasia de La Plata ofreciéndome un lindo desafío. Era muy lindo, muy importante. Era atajar en un nuevo fútbol. La gente de Dorados lo entendió”, contó el meta sin siquiera nombrar a Maradona.

Campestrini añadió que “Lobos BUAP me llamó para llevarme a primera división. Les manifesté que le había dado mi palabra al actual técnico de Gimnasia. Faltando uno o dos días, él me manifiesta que se va a dirigir a Dorados y que me busque club. Faltaba un día, se cerró el libro de pases. Una pena, me quedé esos meses entrenando de la mejor manera. Sabía que iba a llegar un lindo desafío”, rememoró.

“Gracias a dios en Dorados no estuve con Maradona. Sí compartí en convocatorias a la selección para Sudáfrica 2010. Para mi el fútbol tiene otros valores. Tengo el mayor de los respetos, pero siempre se lo idolatra demasiado. Yo lucho por otras cosas y no me gusta tanto el fraileo. Es una figura muy pública, pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador. Representa mucho a nivel mundial”, aseguró Campestrini en la conversación que tuvo con el periodista Hernán Castillo.

Y hubo más. “Él cuando vino a Dorados revolucionó México. Jugó dos finales. Igualmente las perdió las dos. Me dolió no estar en un plantel por esa confusión que me dejó sin nada, me creó una ilusión. Revolucionar y salir segundo, como dijo el doctor Bilardo ‘del segundo nadie se acuerda’. Me quedé tranquilo, me preparé y salió esa gran oportunidad de Everton, donde fue un gran año”, sentenció el golero.

Sí, dejó sin posibilidades de mostrar su talento en cancha a Lawrence Vigouroux en los Ruleteros. Pero fue en gran parte también por la anticipada terminación del Campeonato Nacional 2019. Terminó seis fechas antes de lo presupuestado a raíz del Estallido Social.