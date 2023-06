Lawrence Vigouroux vuelve a la Premier League con sed de revancha: "Me merezco estar aquí"

Lawrence Vigouroux ya prepara los guantes para vivir su revancha en la Premier League. El portero chileno nacido en Inglaterra dejó el Leyton Orient de la tercera división inglesa para fichar por el Burnley FC, y tiene sed de venganza.

El arquero de 29 años militó en el Tottenham Hotspur en la temporada 2013-14 y en el Liverpool en 2014-16, pero nunca logró una opción en el primer equipo y terminó saliendo siempre a préstamo. Y dicen que la tercera es la vencida.

Lawrence Vigouroux: “Esto significa todo, me ha costado mucho tiempo volver”

Después de siete años alejado de la máxima categoría del balompié británico, Vigouroux habló en su presentación y destaca que volver “significa todo“.

“Me ha llevado mucho tiempo volver aquí. He cerrado el círculo y he tenido muchas experiencias en mi vida y en mi carrera también en las que puedo basarme”, añadió.

“Siento que finalmente estoy de vuelta donde debería estar y espero poder demostrarles a todos que merezco estar aquí”, complementó el meta que registra un paso por el fútbol chileno: Everton en 2019.

Tras eso, Lawrence destaca que “solo tienes que mirar alrededor donde estamos trabajando y entrenando todos los días. Este fue el paso correcto y el camino correcto a seguir. Espero poder dejar una gran impresión aquí”.

“Se podía ver desde la temporada pasada que tienen un estilo de juego realmente progresivo del que quiero ser parte. Quiero trabajar y quiero mejorar. Todavía soy joven en términos de ser portero y todavía siento que puedo mejorar mucho”, añade.

Para ir cerrando, apunta que “después de ver muchos juegos la temporada pasada, siento que puedo trabajar muy duro aquí todos los días y espero tener la oportunidad de mostrar mis capacidades”.

“Cuando vas a un club top sabes dónde van a estar muy, muy buenos jugadores en todas las posiciones. Depende de mí demostrar lo bueno que soy y lo duro que puedo trabajar para abrirme camino en el equipo”, concluyó.